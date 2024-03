Dengue en San Juan: los casos autóctonos subieron a más del doble, ¿cuáles son las zonas más complicadas?

Mientras los casos de dengue siguen creciendo exponencialmente en el país y los especialistas ya afirman que la epidemia podría superar el récord del año pasado, San Juan se mantiene como una de las provincias con menos contagios. Sin embargo, los casos de la enfermedad causada por la picadura del mosquito aedes aegypti infectado, también aumentan aquí. En la última semana, los contagios autóctonos crecieron a más del doble en San Juan y las autoridades de Salud afirman que aún no se alcanzó el pico. Al mismo tiempo, aseguraron que la mayoría de las personas afectadas son de dos departamentos.

Luego de destacar que, afortunadamente, ninguno de los pacientes ha sufrido cuadros graves y que no hay personas internadas, la funcionaria detalló que esperan nuevos aumentos en los contagios. “Hay que tener en cuenta que seguiremos notando un ascenso en la curva de contagios, todavía no llegamos al pico. Estimamos que se registrará un pico en lo que queda de marzo y otro en abril. Eso es lo esperado. Después, con la llegada del frío, los contagios comenzarán a ceder”, explicó.

En cuanto a las zonas más afectadas, Clavijo aseguró que, durante la semana pasada se ha notado una distribución mayor de la presencia del mosquito en departamentos de la provincia. Aún así, los casos se han focalizado principalmente en Rawson y Capital.

“Lo importante es llevar tranquilidad a la población, porque, como dije, en la provincia nos mantenemos dentro de los parámetros esperados. Por otra parte, hay que seguir haciendo mucho hincapié en las medias de prevención, si no hay criaderos no hay mosquitos y sin mosquito no hay dengue”, recordó la especialista.

* Las recomendaciones para prevenir el dengue:

Ante la situación, se sigue recomendando a la población las medidas de prevención de proliferación de mosquitos y de uso racional de repelentes ante la exposición a picaduras de manera involuntaria:

Eliminar posibles criaderos: Desechá aquellos recipientes sin uso, como pueden ser latas, botellas, neumáticos, bidones de plásticos cortados, entre otros. Y dar vuelta botellas o baldes para evitar que se acumule agua.

Desechá aquellos recipientes sin uso, como pueden ser latas, botellas, neumáticos, bidones de plásticos cortados, entre otros. Y dar vuelta botellas o baldes para evitar que se acumule agua. Limpieza diaria: Limpiar, cepillar y cambiar todos los días el agua de aquellos recipientes que contienen o acumulan agua, como el drenaje del aire acondicionado, floreros y bebederos de animales. También se recomienda usar agua hirviendo en lugares de difícil acceso como los desagües, o rejillas (cuidando de no quemarse) para minimizar la viabilidad.

Limpiar, cepillar y cambiar todos los días el agua de aquellos recipientes que contienen o acumulan agua, como el drenaje del aire acondicionado, floreros y bebederos de animales. También se recomienda usar agua hirviendo en lugares de difícil acceso como los desagües, o rejillas (cuidando de no quemarse) para minimizar la viabilidad. Tapá y protegé: Tapar los recipientes que son utilizados para la recolección de agua como tanques, barriles o toneles. También se recomienda cubrir la pileta con una lona (que no acumule agua en los pliegues), tela mosquitera o guardarla debidamente seca.

Tapar los recipientes que son utilizados para la recolección de agua como tanques, barriles o toneles. También se recomienda cubrir la pileta con una lona (que no acumule agua en los pliegues), tela mosquitera o guardarla debidamente seca. Cuidado del jardín: Trasplantar las plantas que están en agua a una maceta con tierra, o ponerle arena húmeda en el portamaceta.

Trasplantar las plantas que están en agua a una maceta con tierra, o ponerle arena húmeda en el portamaceta. Desmalezado: Es fundamental mantener el césped corto en zonas urbanas para afectar la supervivencia de los mosquitos.

* ¿Cuáles son los síntomas del dengue?

Fiebre

Dolor de cabeza

Náuseas

Vómitos

Cansancio intenso

Eventualmente sangrado de encías y nariz

Manchas en la piel con prurito

La infección puede ser asintomática, evolucionar a un estadío grave, caracterizado por dificultad para respirar, sangrado y/o complicaciones de los órganos. Las personas que padecen dengue grave necesitan atención hospitalaria pues la enfermedad puede ser mortal. Ante cualquier consulta, acudir al centro de salud más cercano al domicilio.