Del estrado a la radio, el famoso ex juez que se hizo panelista en San Juan

En realidad, Gálvez nació en Córdoba pero se siente "tan sanjuanino como la uva", según dice. "Me he criado acá, en San Juan. Por supuesto, se puede decir medio interprovincial, porque fui al Instituto Militar en Mendoza, y apenas me recibí abogado me fui a vivir cinco años a Neuquén. Pero bueno, son experiencias que uno ha acumulado en la vida y que me sirven en esta nueva, digamos, actuación no de periodista, pero yo tengo mucho respeto, así que no me animo a decir que soy periodista".

image.png

Con Eiben se conocen de las épocas cuando Gálvez militaba en política, ruedo en el cual también comparte historia con Mallea. De manera que lo que hacen a diario es una mesa de amigos tomando café con un micrófono de por medio. Así están una hora y pico. "Discutimos los temas, por supuesto leo todos los días, siempre trato de estar informado de los temas del día.

Cuenta que el único que por ahí lo "reta" es Eiben, "quiere que hable más rápido, más cerca del micrófono. Y es mi modo de hablar. No sé si hablo muy despacio", dice. ¿Y habla como juez o como periodista? "No, no, no. Hablo como opinólogo", responde. "Yo soy consciente, fui durante 30 años juez. Pero ya está, ya fue. Me parece bien que haya renovación. Yo estoy satisfecho con la función que cumplí. Creo que la cumplí bien y a conciencia", agrega. A la par, recuerda que a su despedida como titular de uno los dos juzgados federales de San Juan asistieron amigos de varios juzgados, incluso de afuera de la provincia, que le hicieron un homenaje, "con palabras que me llegaron al corazón. No he visto muchos actos así, donde despidan a un juez que se va. Todas esas instituciones".

image.png El último día de Miguel Gálvez como Juez, en 2022, cuando le hicieron un homenaje y despedida miembros de la Cámara Federal de Mendoza, del Consejo de la Magistratura de la Nación, de la Asociación de Magistrados de la Nación y de la Corte de Justicia de la Provincia.

En 27 años de carrera como magistrado no se anima a decir cuántos expedientes resolvió pero tenía un gusto especial por entender en los temas electorales que le tocaban a su juzgado. Él manejaba las elecciones en todo San Juan. El 1 de noviembre de 2022 colgó la toga. Medio siglo antes se había recibido de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba. Con el flamante título en mano se fue a dar sus primeros pasos en Neuquén, donde fue abogado de la Dirección General de Trabajo.

"Siempre he trabajado como abogado, salvo cuando fui electo diputado, en el año 1991 hasta el año 1997. Fui reelecto para otro periodo más, pero antes de terminar mi primer mandato, tres meses antes, en septiembre del año 1995, fui designado Juez Federal de la provincia de San Juan, cargo que ejercí hasta mi jubilación", resume.

Así, a fines de 2022 se decidió por incursionar en una actividad que conocía muy de cerca, pero desde el otro lado, porque fueron cientos de veces que fue entrevistado, que salió en televisión, en diarios, en radios. Ahora quería estar él analizando lo que decían y hacían los demás. Y se estrenó en 2023 en La Red, y este año sigue.

"Una vez que me jubilé, después de casi 30 años de ejercer un cargo de tanta responsabilidad como el de juez federal, me quedé con mucho tiempo vacío, digamos, tiempo libre, y bueno, el doctor Sergio Eiben tuvo la amabilidad de ofrecerme participar en un programa Radio Café", cuenta. Y remarca: "No me considero periodista porque sería muy presuntuoso decir que lo soy. Yo tengo mucho respeto por esa profesión. Ojalá que algún día llegue a serlo".

image.png

Gálvez analiza que "no he tenido otra experiencia como periodista, ni en el periodismo siquiera, pero me siento muy honrado de poder participar en un programa de esas características". Por ahora, dice, no tiene ningún otro proyecto relacionado con medios de comunicación pero no lo descarta para algún día. Sin embargo, aclara que "no me imagino trabajando en los medios como un trabajo permanente, porque yo tengo una jubilación después de 30 años que me permite vivir tranquilamente".

"Sí, en algún modo aplico no solamente mi experiencia como juez, aplico mi experiencia como ciudadano, como ex diputado, porque se tratan temas de la actualidad que obviamente todo tiene que ver con todo y me es útil mi experiencia de vida para poder opinar", asegura Gálvez sobre su impronta como panelista.

En cuanto a los tipos de temas que elige tratar, confiesa que "en general me gusta tratar temas que hacen a la actualidad, temas de política. Y bueno, por ahí no me siento muy a gusto cuando se cuestiona a gente, o amigos míos, o a gente que he conocido y por las cuales tengo algún afecto personal. Pero no son muchos los casos en que no me siento a gusto".

Embed - Miguel Galvez en Radio La Red

Si de estilo se trata, para Gálvez el suyo pasa por "decir lo que siento y lo que yo considero mi verdad, porque no hay verdades absolutas". Y afirma que cuando se prende la luz roja en el estudio "me siento muy cómodo, porque tenemos sintonía con el doctor Eiben, con Rogelio Mallea, a quien lo conozco de hace mucho tiempo, y en mi época de militante político hemos trabajado juntos, y antes estaba Roberto Pugliese, y conformábamos un lindo equipo. Precisamente lo lindo que tenía ese equipo es que no todos pensábamos igual ni teníamos las mismas ideas políticas. Yo me siento muy cómodo, quizás me falta frente al micrófono, pero es mi personalidad, hablar más fuerte o más rápido, es lo que me dice Eiben, pero me siento bien".

En este nuevo rol, advierte que "no sé si me gustaría conducir mi propio programa, sería una experiencia interesante, pero no sé si me gustaría. Con la TV no me llevo ni bien ni mal porque únicamente he participado cuando se me ha hecho algún reportaje, cuando era diputado y cuando he sido juez. Pero no me he llevado mal porque yo era el entrevistado, no sé cómo sería como entrevistador".

¿Qué opina sobre el periodismo sanjuanino? "Creo que tengo una buena opinión, nunca he tenido inconvenientes ni he sido mal interpretado en mis acciones como hombre público. Así que tengo una muy buena opinión del periodismo sanjuanino, hay muy buenos profesionales, hay de todo, hay buenos y no tan buenos, pero en general el periodismo sanjuanino me parece un buen periodismo".

image.png Una de las últimas fotos de Miguel Gálvez en su despacho de juez, el día de su despedida, acompañado por su esposa Lucía Federico.

Y concluye contando que en su familia "están contentos porque ven que me entretengo, que lleno mi tiempo, que me hace leer sobre la actualidad para poder opinar después en la radio".