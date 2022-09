Cuartos de final para Emi Soler en La Voz: necesita a los sanjuaninos para seguir en carrera

Para votar por Emilia, tenés que entrar a lavoz.mitelefe.com o a través del código QR que aparecerá en la pantalla del vivo y hacer click en la foto de la cantante. Cabe destacar que a partir de esta instancia cantarán dos team por día, y la votación para Emi se habilitará en el momento que su equipo pise el escenario.

Su paso por 8vos

Emilia pasó por los octavos de final de la competencia con " "Por quien merece amor" de Silvio Rodríguez. La joven de 20 años salió al escenario y su emoción traspasó la pantalla. “Cuando me tocó esta canción mis papás me dijeron: mirá las coincidencias de la vida, es como si le contaras nuestra historia de amor a todo un país”. La sanjuanina confesó que “nunca he visto tanto color en mi vida y nunca he estado tan feliz como lo estoy en este preciso momento”.

Ricardo Montaner le dijo que “confirmas aquello de que restar es más importante que sumar, lo fuiste poniendo de a poquito todo, cantaste con sigilo, respeto y ternura” .El coach consideró que “eso es un gran intérprete” y Lali se le sumó: “decidiste cuándo, cómo, porqué, eso hizo una versión especial. Sos muy especial”.

Al final del programa se conoció la decisión del público y la sanjuanina quedó en segundo lugar con el 17,9% de los votos.

“Estaba un poco asustada, pero hoy salí con otro aire”, dijo Emilia y agradeció a Mau Montaner, quien en uno de los pasillos le dijo que confiara en ella: “la paz que he tenido hoy sobre el escenario, vos me la has brindado”.

