Cuando el Papa estuvo a un paso de San Juan y lo cubrió en exclusiva Tiempo: crónica de la histórica visita de Francisco a Chile

Era enero de 2018 y el aire en Santiago de Chile tenía algo distinto. Desde semanas antes, se respiraba una mezcla de ansiedad, emoción y fervor. No era para menos: el Papa Francisco, el primer pontífice latinoamericano, pisaría tierra chilena en su primera gira sudamericana como cabeza de la Iglesia Católica. Como periodista, sabía que este evento era histórico. Pero no me imaginaba que en sus doce años de pontificado sería lo más cerca que el Papa estaría de su tierra natal. Y yo estaba allí para contarlo.