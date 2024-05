CTERA adhiere al paro general del jueves, ¿qué pasará con las clases en San Juan?

Nuevamente contra el gobierno de Javier Milei, la CGT convocó a un paro nacional de actividades para este jueves 9 de mayo. En ese contexto, uno de los gremios que adhirió a la protesta es la CTERA y desde UDAP, que responden a la entidad gremial, bajaron la consulta a las bases para saber si el jueves habrá o no clases en San Juan.

En declaraciones radiales Patricia Quiroga, la secretaria general de UDAP, gremio que nuclea a gran cantidad de docentes de la provincia, detalló que tras la adhesión de CTERA al paro del jueves, ellos decidieron bajar la consulta a los docentes para definir en conjunto si adhieren o no a la medida de fuerza.

“Nosotros hemos enviado la consulta para que la docencia decida si se adhiere o no al paro. Acabamos de mandar la consulta y el miércoles al mediodía tendremos conocimiento sobre la decisión de la docencia. No voy a incitar a nada, la docencia puede opinar”, detalló en Radio Sarmiento Quiroga.

Teniendo en cuenta esto, en los próximos días se conocerá si los alumnos sanjuaninos tendrán clases el jueves.

Además, Quiroga recordó que de los últimos tres paros que ha realizado CTERA, UDAP solo se adhirió a uno, remarcando que la decisión final queda en manos de los docentes, y no de ella como representante del gremio.

“Recuerden que la Ley de Financiamiento Educativo no se está cumpliendo, que es para infraestructura, comedores, creación de cargos, este año están paradas porque la provincia no se puede hacer cargo. Educación, salud y seguridad para el gremio no se puede recortar”, dijo.

Desde la CGT nacional confirmaron que todos los sindicatos que forman parte de la Confederación General de Trabajadores adhieren a la mediad de fuerza que denominaron “parazo”, siendo el segundo paro general de la CGT contra Javier Milei.

El paro general de la CGT busca condicionar al Gobierno en momentos en que en negocia los votos necesarios para aprobar la Ley Bases en el Senado, mientras que dialoga con los gobernadores de cara al Pacto de Mayo que se celebraría el próximo sábado 25.