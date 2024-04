Contrapunto por la situación de los Bomberos Voluntarios de Caucete: confirmaron que no cerrarán el cuartel

Existieron complicaciones por atrasos con los estados contables, que son de suma importancia para conseguir los subsidios nacionales. Esto sirvió para profundizar una interna, con el objetivo de desestabilizar a la Comisión Directiva caucetera.

Cuello también habló de la falta de recursos. Es una preocupante, pero es un panorama bastante similar a los otros cuarteles de bomberos voluntarios en la provincia.

“Deben mejorar el parque automotor y el equipamiento, pero recibieron dinero para el combustible”, dijo.

El pasado 18 de abril, Diario Huarpe informó el cierre del cuartel, tras el testimonio un integrante del cuartel caucetero, quien optó por no difundir a ese medio su identidad por temor a represalias internas. “No tenemos una unidad en servicio pese a que arreglamos los móviles con dinero de nuestro bolsillo, pero se volvió a romper. Hemos reclamado a la comisión, pero desde la última reunión que hemos tenido, están ausentes”, contó.

“Estamos desesperados porque ya tuvimos que cerrar, no tenemos como volver a solucionar los camiones porque no disponemos de fondos económicos. Hay un camión americano que son caros sus repuestos y no tenemos como costearlos”, expresó. “Nuestro problema es la Comisión, quienes son los verdaderos responsables del cuartel y no hacen nada desde hace años”, declaró.