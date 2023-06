Continúa el misterio sobre los fernet y gaseosas adulteradas en San Juan

Desde que comenzó junio, en San Juan comenzaron a circular distintos audios, videos e imágenes de clientes que denuncian como fueron estafados con gaseosas y fernet adulterados. Desde Defensa al Consumidor, se encuentran intrigados con lo que está pasando porque si bien ha sido viral los casos, no han habido denuncias.

Cualquiera que quiera denunciar estos hechos a Defensa al Consumidor: 0800-333-33366

Es decir, el mismo vendedor estafado por el proveedor no hace la denuncia. En base a esto, sin una denuncia realizada a Defensa al Consumidor, desde el organismo no pueden actuar. Perez destaca que no solamente pueden hacerlo por lo que sale en redes ya que se trata de algo frágil para tener de sospechoso a alguien en específico.

image.png Uno de los primeros hechos que se conoció en San Juan.

Fácilmente podría tratarse de una campaña en contra de un comercio en específico. Eso sí, aseguraron que si los casos siguen anunciándose por dichos medios, actuarán.

Cabe recordar que el primer hecho ocurrió con botellas de fernet que en su interior tenían Amargo Serrano. Un comerciante denunció esto a la Comisaría N°34 y detuvieron a un supuesto proveedor. Así también, secuestraron 16 envases. Pero esto se siguió repitiendo, teniendo como epicentro los almacenes de Pocito.

Y este martes 13 de junio, un sanjuanino denunció el hecho a través de un video donde aseguró que las botellas de la marca Coca Cola que compraron sus abuelos estaban adulteradas. Cuando la sirvieron se ve como un líquido ligero, el damnificado presume que es tempera.