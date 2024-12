Consultas desesperadas en PAMI y conteo de pastillas, qué dijeron los jubilados de San Juan sobre la quita de cobertura en remedios

Durante la mañana de este viernes, la sede ubicada sobre Córdoba y Mendoza estaba repleta, aunque las autoridades no autorizaron a tomar imágenes en el interior. En el momento en que esperaba que alguien saliera para poder ingresar, una mujer le comentaba a otra, “yo soy de Capital, pero no tengo ni idea sobre cómo se hace el trámite por eso vine”.

Como ella, la mayoría de quienes se acercaron llegaron al edificio sin saber qué tenían que hacer. Allí, fueron atendidos por personal de PAMI por orden de llegada. Cada uno recibía un formulario que debería completar su médico de cabecera, para después sacar un turno en la oficina con el fin de regresar, firmar el papel (debido a que funciona como una declaración jurada) y entregarlo.

“Me han dado un papel y, también, un turno para traerlo. Ahora tengo que ir al médico para que lo llene. La verdad es que aquí me atendieron muy bien”, comentó Héctor, de 69 años, quien vive en Santa Lucía.

Y reconoció: “Lo que me preocupa es poder hacer todo rápido. Yo tomó cinco medicamentos, para el corazón, para la hipertensión y para el dolor, porque tengo un problema en los huesos. Todavía me quedan de los más importantes, así que me vine ya para prevenir y conseguirlos a tiempo. Por ejemplo, uno ya se me terminó, pero a ese lo puedo dejar tomar por unos días. Pero, el de la presión no lo puedo suspender. Entonces, tengo que asegurarme de llegar a tiempo con todo”.

Ese fue justamente otro factor que unió a quienes esperaban su formulario, el del conteo de remedios para llegar a comprar la nueva tanda antes de que se le termine la actual. “Son 5 los medicamentos que tomo, los he contado y todavía me quedan para este mes. Entonces, vengo con tiempo para llegar justo. Me dieron este formulario que lo tiene que llenar el médico y tengo que sacar el turno saqué el turno para traerlo, firmarlo y dejarlo”, contó María Silva, de 85 años y con una vitalidad como la de pocos.

A eso sumó: “Soy asmática y son medicamentos caros los que tomo. Yo no tengo problema en venir, me vengo en colectivo desde Rivadavia y, por suerte, tengo salud para hacer mis trámites sola. Mi problema ahora es que yo trabajaba en casas de familia y cobro la mínima. Si bien me las arreglo, ahora no sé qué va a pasar con los medicamentos, no sé si PAMI me los va a cubrir y eso sería una complicación”.

A su lado, Ángela, de 64 años y con domicilio en Rivadavia, relató una situación distinta. Es que, por falta de dinero, lleva 2 meses sin su medicación. “Son 6 o 7 los medicamentos que tomo, pero hace dos meses que no los compro, no puedo, no me alcanza la plata. Vengo a ver si me hacen más descuento porque yo tengo artrosis y sin los remedios me duelen mucho los huesos. Ahora mi hijo me consiguió Paracetamol en el hospital y eso me ayudó un poco, pero espero que me amplíen la cobertura para poder comprar los que me recetó el médico, esos me van a hacer mejor”, confió la mujer.

Por su parte, Rubén, quien prefirió no dar a conocer su edad, sostuvo que el nuevo sistema le parece bien. “Esto en realidad es un blanqueo, a mí me parece bien, porque hay mucha gente que pide medicamentos para otros”, aseguró ya con su formulario en la mano.

Los detalles de la nueva metodología

Cabe destacar que, el trámite es para aquellos medicamentos que bajaron su cobertura, que ronda entre el 50 y el 80%, y que por su ingreso no puede costearlo. Si el jubilado cumple con los requisitos, puede lograr una mayor cobertura. El parámetro fijado es, si la cifra del medicamento iguala o supera el 15% del haber, PAMI proporciona el subsidio necesario para adquirir el remedio.

Otro detalle a tener en cuenta es que, la solicitud de cobertura puede ser realizada por el mismo afiliado, un familiar o tercero, acudiendo con el carnet de PAMI y el DNI del titular.

Si se puede la cobertura para cuatro medicamentos o menos, todo el trámite se realiza por mesa de entrada de cualquier dependencia de PAMI. En caso de solicitar la ayuda de entre cuatro y seis medicamentos, se lleva a cabo en la casa central. Mientras que, si la solicitud es para entre seis a diez remedios, se envía el expediente a Buenos Aires para su evaluación.

