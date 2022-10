Conector Sur: demoras y una avivada en una obra histórica

La obra del Conector Sur debería haberse terminado en marzo pero todavía no se inaugura, una parte de los trabajos tuvo que ser reclamada por el Estado a la empresa por lozas mal colocadas y se rehicieron, luego se ralentizó otras vez con la provisión de algunos de los elementos electrónicos que no llegaban por problemas de importación. Ahora que está casi terminada la transformación, hay dos nuevas dificultades: no se pueden terminar de sincronizar los semáforos y hay una "viveza criolla" que resolver. Esto último, porque los usuarios se las rebuscan para evitar la luz roja yendo por las colectoras, lo que genera situaciones y embotellamientos indeseados y peligrosos, cuando con la reforma de esta arteria se buscó todo lo contrario. En medio, se dio el recambio del funcionario provincial a cargo de este proyecto.