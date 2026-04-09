Con operativos en la calle, realizarán asesoramientos por el Boleto Escolar Gratuito en San Juan

El Ministerio de Gobierno de San Juan anunció que desplegará operativos territoriales para brindar asesoramiento sobre el Boleto Escolar Gratuito , con presencia en espacios de alta concurrencia vinculados al sistema educativo y al transporte público.

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La iniciativa, impulsada por la ministra Laura Palma, será ejecutada por personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte, que trabajará en distintos puntos estratégicos para orientar a los usuarios sobre el acceso, validación y uso del beneficio.

Según informaron, se instalarán puestos informativos a la salida del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), así como en la Estación de Trasbordo Mitre y la Estación de Trasbordo Córdoba. Además, orientadores recorrerán diversas paradas de la RedTulum para asistir de manera directa a estudiantes y docentes que presenten dudas sobre el sistema.

El objetivo del operativo es garantizar que los beneficiarios puedan utilizar correctamente el boleto gratuito, especialmente en lo referido a la activación en la tarjeta SUBE y su funcionamiento en el transporte público.

Desde el organismo señalaron que actualmente más de 121 mil personas están inscriptas en el programa, y que más de 114 mil ya cuentan con el beneficio acreditado. Este alcance incluye a usuarios de todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

Por último, recordaron que la inscripción continúa abierta, con el fin de incorporar a quienes aún no se registraron o comiencen las clases en fechas posteriores. En ese sentido, indicaron que la actualización del padrón se realiza de manera progresiva, conforme las instituciones educativas remiten la información de nuevos estudiantes y docentes.