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Transporte

Con operativos en la calle, realizarán asesoramientos por el Boleto Escolar Gratuito en San Juan

La medida incluye la instalación de puntos informativos y presencia de orientadores en paradas de Red Tulum para asistir a estudiantes y docentes en el uso del beneficio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

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El Ministerio de Gobierno de San Juan anunció que desplegará operativos territoriales para brindar asesoramiento sobre el Boleto Escolar Gratuito, con presencia en espacios de alta concurrencia vinculados al sistema educativo y al transporte público.

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La iniciativa, impulsada por la ministra Laura Palma, será ejecutada por personal de la Secretaría de Tránsito y Transporte, que trabajará en distintos puntos estratégicos para orientar a los usuarios sobre el acceso, validación y uso del beneficio.

Según informaron, se instalarán puestos informativos a la salida del Complejo Universitario Islas Malvinas (CUIM), así como en la Estación de Trasbordo Mitre y la Estación de Trasbordo Córdoba. Además, orientadores recorrerán diversas paradas de la RedTulum para asistir de manera directa a estudiantes y docentes que presenten dudas sobre el sistema.

El objetivo del operativo es garantizar que los beneficiarios puedan utilizar correctamente el boleto gratuito, especialmente en lo referido a la activación en la tarjeta SUBE y su funcionamiento en el transporte público.

Desde el organismo señalaron que actualmente más de 121 mil personas están inscriptas en el programa, y que más de 114 mil ya cuentan con el beneficio acreditado. Este alcance incluye a usuarios de todos los niveles educativos: inicial, primario, secundario, terciario y universitario.

Por último, recordaron que la inscripción continúa abierta, con el fin de incorporar a quienes aún no se registraron o comiencen las clases en fechas posteriores. En ese sentido, indicaron que la actualización del padrón se realiza de manera progresiva, conforme las instituciones educativas remiten la información de nuevos estudiantes y docentes.

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