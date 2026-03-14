sábado 14 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

Con humo verde y camisetas en alto: emotiva despedida de los hinchas de San Martín a Gabriel Giménez

Hinchas, amigos y familiares acompañaron el último adiós con humo verde, camisetas y aplausos. Gabriel Giménez era un apasionado seguidor de San Martín y también de UPCN Vóley.

Por Redacción Tiempo de San Juan
podcast HDC (2)

El Pueblo Viejo volvió a demostrar que el fútbol también es comunidad. Entre camisetas verdinegras, bombas de humo y aplausos cargados de emoción, hinchas, amigos y familiares despidieron a Gabriel Giménez, un querido socio e hincha de San Martín de San Juan, cuya muerte generó un profundo dolor en el ambiente deportivo local.

Lee además
enorme tristeza en el pueblo viejo por la muerte de un querido hincha de san martin
Deceso

Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín
en san juan, casi 70 mil personas podrian regularizar aportes para jubilarse: que tenes que saber
Asesoramiento Previsional

En San Juan, casi 70 mil personas podrían regularizar aportes para jubilarse: qué tenés que saber

La despedida se realizó a la salida del velatorio, donde decenas de fanáticos del Verdinegro se acercaron para acompañar a la familia y rendirle homenaje a quien durante años fue un rostro habitual en las tribunas.

En medio de la tristeza, los presentes levantaron camisetas, encendieron humo verde y cantaron por el club que tanto amaba Gabriel. El momento quedó registrado en un video filmado por Ramiro Arias que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas, reflejando el fuerte vínculo que el joven tenía con la comunidad deportiva.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Con humo verde y camisetas en alto: emotiva despedida de los hinchas de San Martín a Gabriel Giménez Hinchas, amigos y familiares acompañaron el último adiós con humo verde, camisetas y aplausos. Gabriel Giménez era un apasionado seguidor de San Martín y también de UPCN Vóley. En los últimos meses, Gabriel atravesaba una dura enfermedad que movilizó a la comunidad deportiva. A través de redes sociales, hinchas y amigos impulsaron cadenas de oración y colectas solidarias para acompañarlo a él y a su familia. El gesto reflejó el cariño que había cosechado durante años entre quienes compartieron con él la pasión por el Verdinegro. Video: FB/ Ramiro Arias. La nota completa en @tiempodesanjuan"
View this post on Instagram

Un hincha que se ganó el cariño de todos

El Pueblo Viejo volvió a demostrar que el fútbol también es comunidad. Entre camisetas verdinegras, bombas de humo y aplausos cargados de emoción, hinchas, amigos y familiares despidieron a Gabriel Giménez, un querido socio e hincha de San Martín de San Juan, cuya muerte generó un profundo dolor en el ambiente deportivo local.

La despedida se realizó a la salida del velatorio, donde decenas de fanáticos del Verdinegro se acercaron para acompañar a la familia y rendirle homenaje a quien durante años fue un rostro habitual en las tribunas.

En medio de la tristeza, los presentes levantaron camisetas, encendieron humo verde y cantaron por el club que tanto amaba Gabriel. El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas, reflejando el fuerte vínculo que el joven tenía con la comunidad sanmartiniana.

La noticia de su fallecimiento se conoció este viernes y golpeó fuerte en el Pueblo Viejo, donde Gabriel era muy querido por su constante presencia acompañando al equipo.

Fanático de San Martín de San Juan, también era un reconocido simpatizante de UPCN Vóley Club, equipo al que siguió en distintas competencias y ciudades del país.

Su pasión por el deporte sanjuanino lo convirtió en una figura cercana para muchos hinchas, que compartieron tribunas, viajes y momentos inolvidables alentando a los equipos de la provincia.

Una lucha que conmovió a los hinchas

En los últimos meses, Gabriel atravesaba una dura enfermedad que movilizó a la comunidad deportiva. A través de redes sociales, hinchas y amigos impulsaron cadenas de oración y colectas solidarias para acompañarlo a él y a su familia.

image

El gesto reflejó el cariño que había cosechado durante años entre quienes compartieron con él la pasión por el Verdinegro.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes de despedida, recuerdos y palabras de afecto, en homenaje a un hincha que dejó huella entre quienes lo conocieron.

Porque en San Martín, como repiten muchos hinchas, el amor por los colores no se apaga nunca.

Temas
Seguí leyendo

Tras su viaje en el "camión pileta", los peces del Parque de Mayo no volverán al lago: qué harán con ellos

¿Cómo viene el finde en San Juan? Así estará el tiempo este sábado

Tiempo Pregunta en el Día Mundial del Sueño: ¿duermen bien los sanjuaninos?

Equipos de salud se capacitan en San Juan para prevenir y tratar accidentes con especies ponzoñosas

La Policía de San Juan busca cubrir un cargo clave en su planta de personal

Mientras vacían el lago del Parque de Mayo, qué hicieron con los históricos peces

San Juan despide el último fin de semana de verano con propuestas culturales para todos los gustos

Un Santo visitará la Peatonal de San Juan en una jornada de fe y encuentro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Todos los detalles del cambio de vida de los peces del lago del Parque de Mayo. video
Del pochoclo al edén

Tras su viaje en el "camión pileta", los peces del Parque de Mayo no volverán al lago: qué harán con ellos

Por Daiana Kaziura

Las Más Leídas

Todos los detalles del cambio de vida de los peces del lago del Parque de Mayo. video
Del pochoclo al edén

Tras su viaje en el "camión pileta", los peces del Parque de Mayo no volverán al lago: qué harán con ellos

El empresario sanjuanino denunciado por una presunta estafa a un contingente que iba a viajar a Río se defiende: Devolví todo el dinero
Derecho a réplica

El empresario sanjuanino denunciado por una presunta estafa a un contingente que iba a viajar a Río se defiende: "Devolví todo el dinero"

Echaron al policía que fue filmado teniendo sexo en el cementerio
Escándalo

Echaron al policía que fue filmado teniendo sexo en el cementerio

El Autódromo El Zonda vuelve con ruido de motores
Automovilismo

A preparar las reposeras y las hieleras: el Zonda tiene su primera carrera confirmada del año y ya hablan de una inédita competencia nocturna

Conductor chocó con un motociclista en Rivadavia, se dio a la fuga y un testigo lo persiguió
Siniestro vial

Conductor chocó con un motociclista en Rivadavia, se dio a la fuga y un testigo lo persiguió

Te Puede Interesar

Vecinos del derrumbe en Parque Patricios convocaron a un abrazo para reclamar justicia (Foto: Agencia NA - Claudio Fanchi)
En la mira

Los lazos con San Juan de la empresa del derrumbe en Parque Patricios: hizo dos famosos edificios sanjuaninos

Por Miriam Walter
Menos mercadería, salidas y carne, lo que relegan los sanjuaninos para llegar a fin de mes video
Situación

Menos mercadería, salidas y carne, lo que relegan los sanjuaninos para llegar a fin de mes

Llegó a juicio por abusar a su hijastra en Chimbas y ahora pasará más de 5 años preso
Tribunales

Llegó a juicio por abusar a su hijastra en Chimbas y ahora pasará más de 5 años preso

El paso Planchón-Vergara, en el sur de Mendoza, atraviesa un corredor andino dominado por volcanes y lagunas de altura. Por allí se proyecta el tren de cargas que las provincias cuyanas impulsan para conectar con Chile.
Proyecto ferroviario

Entre volcanes y rumbo al Pacífico: el tren que San Juan impulsa para llegar a Chile

Con humo verde y camisetas en alto: emotiva despedida de los hinchas de San Martín a Gabriel Giménez
Video

Con humo verde y camisetas en alto: emotiva despedida de los hinchas de San Martín a Gabriel Giménez