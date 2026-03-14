El Pueblo Viejo volvió a demostrar que el fútbol también es comunidad. Entre camisetas verdinegras, bombas de humo y aplausos cargados de emoción, hinchas, amigos y familiares despidieron a Gabriel Giménez , un querido socio e hincha de San Martín de San Juan , cuya muerte generó un profundo dolor en el ambiente deportivo local.

Deceso Enorme tristeza en el Pueblo Viejo por la muerte de un querido hincha de San Martín

La despedida se realizó a la salida del velatorio, donde decenas de fanáticos del Verdinegro se acercaron para acompañar a la familia y rendirle homenaje a quien durante años fue un rostro habitual en las tribunas.

En medio de la tristeza, los presentes levantaron camisetas, encendieron humo verde y cantaron por el club que tanto amaba Gabriel. El momento quedó registrado en un video filmado por Ramiro Arias que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas, reflejando el fuerte vínculo que el joven tenía con la comunidad deportiva.

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Con humo verde y camisetas en alto: emotiva despedida de los hinchas de San Martín a Gabriel Giménez Hinchas, amigos y familiares acompañaron el último adiós con humo verde, camisetas y aplausos. Gabriel Giménez era un apasionado seguidor de San Martín y también de UPCN Vóley. En los últimos meses, Gabriel atravesaba una dura enfermedad que movilizó a la comunidad deportiva. A través de redes sociales, hinchas y amigos impulsaron cadenas de oración y colectas solidarias para acompañarlo a él y a su familia. El gesto reflejó el cariño que había cosechado durante años entre quienes compartieron con él la pasión por el Verdinegro. Video: FB/ Ramiro Arias. La nota completa en @tiempodesanjuan" View this post on Instagram

Un hincha que se ganó el cariño de todos

El Pueblo Viejo volvió a demostrar que el fútbol también es comunidad. Entre camisetas verdinegras, bombas de humo y aplausos cargados de emoción, hinchas, amigos y familiares despidieron a Gabriel Giménez, un querido socio e hincha de San Martín de San Juan, cuya muerte generó un profundo dolor en el ambiente deportivo local.

La despedida se realizó a la salida del velatorio, donde decenas de fanáticos del Verdinegro se acercaron para acompañar a la familia y rendirle homenaje a quien durante años fue un rostro habitual en las tribunas.

En medio de la tristeza, los presentes levantaron camisetas, encendieron humo verde y cantaron por el club que tanto amaba Gabriel. El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular entre los hinchas, reflejando el fuerte vínculo que el joven tenía con la comunidad sanmartiniana.

La noticia de su fallecimiento se conoció este viernes y golpeó fuerte en el Pueblo Viejo, donde Gabriel era muy querido por su constante presencia acompañando al equipo.

Fanático de San Martín de San Juan, también era un reconocido simpatizante de UPCN Vóley Club, equipo al que siguió en distintas competencias y ciudades del país.

Su pasión por el deporte sanjuanino lo convirtió en una figura cercana para muchos hinchas, que compartieron tribunas, viajes y momentos inolvidables alentando a los equipos de la provincia.

Una lucha que conmovió a los hinchas

En los últimos meses, Gabriel atravesaba una dura enfermedad que movilizó a la comunidad deportiva. A través de redes sociales, hinchas y amigos impulsaron cadenas de oración y colectas solidarias para acompañarlo a él y a su familia.

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El gesto reflejó el cariño que había cosechado durante años entre quienes compartieron con él la pasión por el Verdinegro.

Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, las redes se llenaron de mensajes de despedida, recuerdos y palabras de afecto, en homenaje a un hincha que dejó huella entre quienes lo conocieron.

Porque en San Martín, como repiten muchos hinchas, el amor por los colores no se apaga nunca.