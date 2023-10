Cómo trabaja el Instituto Odontológico, donde el sanjuanino puede atenderse gratis

Si el paciente llega sin derivación, debe previamente sacar turno para ser atendido. Si bien puede ir por demanda espontánea, la prioridad la tendrán aquellos sanjuaninos que cuentan con turno, para pasar por los diversos servicios que tiene el IO.

Orientación: Es la primera parada obligatoria que debe hacer el paciente que ingresa al IO. “Cuenta con dos profesionales que lo que hacen es ver la ficha del paciente, analizar el estado general de la boca y resolver los servicios a los que debe ir el paciente y en qué orden de prioridad, de acuerdo al panorama que encuentren”, indicó la doctora Saavedra.

Periodoncia: Por lo general, salvo en una urgencia, los pacientes de Orientación pasan a Periodoncia, donde los profesionales del área hacen una revisión y recuperación de la parte gingival y periodontal.

Exodoncia: Es otro de los servicios del IO donde se realizan las extracciones de elementos que no tienen posibilidad de recuperación o se realizan prácticas similares, donde hay extracción.

Operatoria: Es el área que se encarga de arreglos, como lámparas, resinas, coronas estampadas y coronas provisorias.

Cirugías: El área integrada por dos profesionales se encarga de las cirugías bucales de mayor complejidad.

Odontopediatría: Se encarga de la atención de menores de edad, desde los 0 a los 13 años inclusive. No solo se atienen casos relacionados a caries, encías entre otros, sino que también se trabaja con aparatos interceptivos. Si bien no es una ortodoncia, su finalidad es evitar que se deba recurrir a una.

Estomatología: Las profesionales del área se encargan de lesiones en la boca y de trabajar con pacientes oncológicos, pacientes con HIV, entre otros. Allí realizan biopsia y toda la atención necesaria para evitar complicaciones futuras.

Endodoncia: Esta área por lo general se encarga de lo que son tratamientos de conductos o trabajos bucales similares, para el cuidado y rescate de piezas dentales.

Urgencias: Cuentan con profesionales abocados a la atención de casos de urgencia que lleguen al IO sin turno. Lo primero que se hace es evaluar la gravedad del mismo, y en caso que no requiera una atención inmediata, el paciente pasa a Orientación.

Por el momento el único servicio que se encuentra suspendido por haber completado el cupo es ortodoncia, pero a medida que se van dando altas se entregan turnos a pacientes que se encuentran dentro del circuito del IO.

Si bien esos son los servicios a los que puede acceder el paciente sanjuanino, dentro del Instituto hay además un área de Trabajo Social, Insumos, Prótesis y Administración, trabajando en el edificio alrededor de 80 personas al servicio de la salud bucal de los ciudadanos de San Juan.

Si el paciente debe pasar por más de un servicio, una vez culminada la atención en uno se continúa el circuito. De esta manera desde el Instituto se aseguran no perder los turnos que ofrecer una atención completa y satisfactoria. “Atendemos a todos, no se le niega la atención a nadie, tenga o no tenga obra social, incluso pacientes de PAMI donde lo único que no se cubre es prótesis”, remarcó la especialista.

El horario de atención del Instituto Odontológico es de 7 a 11:30 de la mañana, y el segundo turno realiza la atención de 13 a 17:30 horas, mientras que la atención administrativa para la entrega de turnos es hasta las 19 horas. Los mismos se pueden obtener llamando al 0800-222-4002.