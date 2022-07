Cómo son los sanjuaninos, desde la mirada del turista

WhatsApp Image 2022-07-13 at 11.51.15 AM.jpeg

“Cálidos”. Esa fue la descripción que más prevaleció entre los turistas de Entre Ríos, Catamarca y Santa Fe al referirse a los sanjuaninos, a quienes también calificaron de buenos, amorosos y acogedores.

“Hemos llegado hoy, estamos recorriendo la ciudad en un city tour. Somos un contingente grande, primero estuvimos en Catamarca, luego fuimos a La Rioja y mañana volvemos a Entre Ríos. Somos 62 personas en el grupo. San Juan es muy lindo el lugar. Volvería a San Juan. Las otras ciudades no eran feas, pero volvería acá porque siento que hay mucho por conocer”, comentó Vanesa, quien estaba acompañada de tres amigas.

Quienes también llegaron en un city tour fueron Tania, Lidia, Pablo y Viviana, que llegaron a San Juan desde Santa Fe el domingo, quienes también destacaron las bondades del sanjuanino, pero realizaron una crítica que es importante tener en cuenta para crecer como destino turístico. “Muchos nos decían que no era un lugar preparado para el turismo, pero hermosos los lugares que recorrimos, hermoso el trato de la gente y nos llamó mucho la atención la oferta cultural que tiene san juan, que no está muy publicitada”, comentó una de las chicas; mientras que otra detalló “en la parte de excursiones, si uno quisiera a venir solo, eso está carente, falta. Lo único que tenemos es la Oficina de Turismo y con poca información. Me parece extraño que un lunes estén cerrados los museos porque estamos de vacaciones”. Por su parte Pablo acotó “por ahí les falta más el armado del circuito y cubrir algunas cosas, ya que fuimos a un lugar donde no estaban preparados para recibir mucha gente para comer. Tienen que pensar en grande y se la tienen que creer, porque es muy linda la provincia”. Pese a ello, apostaron en regresar a la provincia para visitar el Valle de la Luna de noche.

Un dato no menor es que la mayoría de los visitantes no descartaron volver a la provincia fuera de las vacaciones de invierno.

Si bien cuando se difundió la guía con más de 400 actividades para realizar durante las vacaciones de invierno en San Juan se detalló que en el Carrascal se iba a realizar la recepción de turistas con la actuación de artistas, solo se han programado del jueves al domingo, por lo que los turistas que llegaron tanto el lunes, martes como hoy a la casa del Maestro de América no pudieron disfrutar de un recibimiento cálido. Algo para revisar.

Los que vieron en las vacaciones de invierno una oportunidad

Fuera de la Casa de Sarmiento los turistas se podían encontrar con dos postales que atraían la atención y el deseo de llevarse algo bien regional. Por lado, las pasas sanjuaninas, con el anzuelo bien pensado de regalar algunas gratis para que los visitantes las prueben.

Por el otro, una emprendedora que ofrecía dulces artesanales, conservas, pochoclos, algunas postales y otras delicias. Quienes llegaban, eran atraídos por las dulzuras ofrecidas y más de uno compró alguna opción para llevar o para probar en el momento.