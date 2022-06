Cómo sigue la mujer del accidente que se cobró la vida de su hermana

El accidente sucedió durante la madrugada del viernes. Domingo Santos Quinteros circulaba en su auto Renault Clio cuando embistió desde atrás a las dos hermanas que circulaban en moto por el anillo interno de la Avenida Circunvalación. Debido a la violencia del impacto, Andrea Jorquera, de 42 años, perdió la vida en el acto, mientras que Marta Jorquera fue trasladada al hospital, donde permanece internada. En base a las primeras investigaciones, Quinteros circulaba con 1.45g/l de alcohol en sangre.

WhatsApp Image 2022-06-24 at 7.01.11 AM (1).jpeg Así quedó el auto de Quinteros tras el siniestro

El sábado por la tarde se realizó la audiencia de formalización contra Quinteros, quien fue imputado por homicidio culposo agravado por conducir en estado de ebriedad en concurso ideal en perjuicio de Andrea del Carmen Jorquera; y lesiones graves en perjuicio de Graciela Marta Jorquera. El conductor, un reconocido empresario y técnico de hockey sobre patines, aguardará hasta el juicio con prisión domiciliaria, por pedido de su abogado defensor, Leonardo Villalba.

tragedia.jpg Domingo Quinteros, el conductor ebrio durante la audiencia de formalización

Por su parte, desde la familia de Quinteros, van a pedir el cambio de carátula, por lo cual buscarán constituirse como querellantes. "Más allá del dolor, solo lo dejo a la Justicia de Dios. Sólo le haría saber a Quinteros que le robó no solo la vida a ella, sino a mí y a toda su familia, porque le quitó la vida a una excelente persona, excelente madre y al ángel que me mandó Dios en esta vida. Ahora nos dejó sin nada. Lamentablemente tomar represalias contra él no nos va a devolver a mi gorda, solo quiero que se haga Justicia para que ella descanse en paz y para sus hijos", apuntó la pareja de la víctima fatal en dialogo con este medio.