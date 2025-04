Como en el Parque, sacaron a los vendedores ambulantes del Centro Cívico: qué sucederá con ellos

Según comentaron quienes ofrecían distintos artículos en el lugar, el pasado viernes, inspectores de la Municipalidad en conjunto con personal de la Policía se acercaron para comunicarles que, a partir de esta semana, ya no podrían asentarse en el lugar. En tanto que, entre ayer lunes y este martes, regresaron para exigirles que sacaran sus mesas y carros y se retiraran.

image.png Hasta ayer lunes, en las veredas del Centro Cívico se podía ver a gran cantidad de vendedores ofreciendo distintos productos.

Cabe recordar que, hasta la semana pasada, en los alrededores de los jardines del edificio había unos 5 vendedores de café y semitas y al menos una decena de personas que ofrecían otros artículos como masas caseras, prepizzas, mermeladas y conservas, e incluso, perfumes y peluches.

“Nosotros no queremos ir contra las normas. Pero necesitamos trabajar. Yo pago mis impuestos y para el funcionamiento de carro tengo hasta un generador de electricidad. No molesto a nadie y tengo dos hijos para los cuales necesito dinero”, comentó Marcelo, dueño de uno de los carros de café que vende en la zona desde 2018. Y aseguró que ya no saben con qué autoridad hablar para encontrar una solución.

image.png Los alrededores del edificio público se vieron completamente vacíos este martes.

Por su parte, desde el municipio afirmaron que, tal como el resto de los vendedores, quienes ofrecían productos en las veredas del edificio público serán empadronados con el fin de ser reubicados en algún espacio regulado y en el que puedan trabajar legalmente, "sin que su actividad signifique a una forma de competencia desleal para los comerciantes de la zona", sostuvieron.

En este sentido, cabe recordar que ayer, la intendenta de Capital, Susana Laciar, informó que el Ejecutivo municipal elevó al Concejo Deliberante tres proyectos de ordenanza que buscan simplificar y clarificar el sistema de habilitaciones comerciales. Las nuevas normativas se enfocan en regular los locales comerciales, los food trucks y los kioscos de carácter social y comercial, apostando por reglas claras, accesibles y con foco en la higiene y la seguridad.

“Desde el primer día me comprometí a ordenar el comercio. No queremos un Estado que ponga trabas, sino uno que facilite y acompañe”, remarcó la intendenta. Y agregó: “Necesitamos una normativa clara, sin interpretaciones arbitrarias, que contemple la actividad comercial, pero que también cuide al ciudadano que accede a esos servicios”.