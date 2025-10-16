jueves 16 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Atención

Colegios preuniversitarios de la UNSJ: ya hay fecha para los esperados exámenes de ingreso

La UNSJ dio a conocer el calendario de exámenes eliminatorios para el ingreso al Central Universitario, la Escuela Industrial y la Escuela de Comercio.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Todos los años, durante todo el año y a veces desde antes, cientos de alumnos y alumnas del final de la primaria se preparan en profesores particulares o en las mismas escuelas a las que quieren entrar, con el sueño de poder cursar la secundaria en uno de los tres colegios preuniversitarios, dependientes de la UNSJ, que gozan de prestigio y son de vacantes reducidas, en comparación con la gran cantidad de aspirantes. Ahora se acaba de confirmar la fecha para las pruebas que son las que definen estos ingresos por puntaje.

Lee además
Algunos papás esperaron a sus hijos que salieron de rendir los exámenes para estudiar en los colegios preuniversitarios, con carteles.
Cierre de una etapa

Carteles, abrazos y alivio al finalizar los exámenes de ingreso a los colegios preuniversitarios
Foto captura: Telesol.
Educación

Padres de alumnos de colegios preuniversitarios reclamaron por los paros de la UNSJ: "Han perdido muchos días de clases"

Se trata de fechas clave para el ingreso a sus Institutos Preuniversitarios Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”, Escuela de Comercio “Libertador Gral. San Martín” y Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” correspondientes al Ciclo Lectivo 2026. El examen de Lengua será el lunes 1 de diciembre de 2025, en tanto que el examen de Matemática será el martes 2 de diciembre de este año.

image

Usualmente lo que está en juego son en el Colegio Central Universitario 110 vacantes, en la Escuela Industrial 206 vacantes y en la Escuela de Comercio 250 vacantes. Los que rinden suelen triplicar el total de cupos.

En su web oficial, la UNSJ ofrece archivos adjuntos se encuentran disponibles PDF de Examen Modelo de Lengua, Examen Modelo de Matemática, Contenidos de Lengua y de Matemática y Tríptico con Cronograma e información a tener en cuenta.

Los exámenes suelen tomarse en las aulas de la Industrial y el Central Universitario y generan todos los años un fuerte revuelo, con familias completas yendo a apoyar a los que rinden, jornadas de expectativas, nervios, calor y alegría o frustración, que caracterizan ambos exámenes. Luego se dan a conocer los resultados preliminares y los mejores puntajes eligen en qué escuela quieren cursar, y así se van llenando las vacantes para el inicio 2026.

Temas
Seguí leyendo

En la UNSJ buscan garantizar la continuidad del CART de Barreal, dejando de lado "las mezquindades y especulaciones coyunturales"

El principal problema para construir la sede de la UNSJ en Jáchal y el proyecto que evalúan

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Música, arte, teatro y ferias en el fin de semana del Día de la Madre en San Juan

Jugar a responder preguntas y salir con amigos, los consejos de una reina sanjuanina para ser un adulto mayor feliz

Ischigualasto asombra a la ciencia mundial con un mini dinosaurio que redefine la evolución

En el Hospital Rawson, salvaron la vida de un bebé de 3 meses con una inédita cirugía de cráneo

Dolor en la comunidad médica por el fallecimiento de una reconocida pediatra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El operativo que incluyó el uso del helicóptero de la provincia para preservar la vida de un hombre de Iglesia que se descompensó. Fotos: Actualidad Jachallera
Asistencia

Un iglesiano se descompensó y debieron implementar un importante operativo y el uso del helicóptero de la provincia

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado
Redes

La desgarradora imagen del hermanito de Emir frente a la tumba del niño asesinado

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: No estamos pasando el mejor momento
En las redes

El posteo de la pareja de Juan Cruz Rufino días antes de la detención: "No estamos pasando el mejor momento"

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal
En Pocito

Caen dos sujetos con droga en un despliegue de película de la Policía Federal

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales
Presunto embaucador

La otra causa penal contra el empresario de múltiples estafas con lotes y departamentos que duerme en Tribunales

Piden a los conductores precaución al conducir en San Juan debido a los efectos del viento.
Clima

Emiten alerta amarilla por fuertes vientos en San Juan: ráfagas de hasta 80 km/h para este jueves

Te Puede Interesar

San Juan, mi tierra querida, la temática de la Fiesta Nacional del Sol 2025.
Confirmado

¡Arrancó la venta de entradas para la Fiesta Nacional del Sol 2025! Cuánto cuestan y dónde comprarlas

Por Redacción Tiempo de San Juan
El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio
Violencia de género

El cantante Juan Cruz Rufino seguirá preso: Flagrancia se declaró incompetente y la causa fue derivada al Sistema Acusatorio

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales
Primicia de Tiempo

Un logro de años para San Juan: el aceite de cannabis producido en CANME ya se puede vender en farmacias locales

Tras ser electa Reina del Adulto Mayor, Silvia Maldonado charló con Tiempo de San Juan y brindó valiosos consejos a quienes comparten su etapa de la vida.
Personajes sanjuaninos

Jugar a responder preguntas y salir con amigos, los consejos de una reina sanjuanina para ser un adulto mayor feliz

Foto Canal 13 San Juan 
Gresca fatal en Valle Grande

Dolor y pedido de justicia en Tribunales por Emir Barboza, el niño asesinado en Rawson