Colegios preuniversitarios de la UNSJ: ya hay fecha para los esperados exámenes de ingreso

Todos los años, durante todo el año y a veces desde antes, cientos de alumnos y alumnas del final de la primaria se preparan en profesores particulares o en las mismas escuelas a las que quieren entrar, con el sueño de poder cursar la secundaria en uno de los tres colegios preuniversitarios, dependientes de la UNSJ , que gozan de prestigio y son de vacantes reducidas, en comparación con la gran cantidad de aspirantes. Ahora se acaba de confirmar la fecha para las pruebas que son las que definen estos ingresos por puntaje.

Se trata de fechas clave para el ingreso a sus Institutos Preuniversitarios Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”, Escuela de Comercio “Libertador Gral. San Martín” y Colegio Central Universitario “Mariano Moreno” correspondientes al Ciclo Lectivo 2026. El examen de Lengua será el lunes 1 de diciembre de 2025, en tanto que el examen de Matemática será el martes 2 de diciembre de este año.

Usualmente lo que está en juego son en el Colegio Central Universitario 110 vacantes, en la Escuela Industrial 206 vacantes y en la Escuela de Comercio 250 vacantes. Los que rinden suelen triplicar el total de cupos.

En su web oficial, la UNSJ ofrece archivos adjuntos se encuentran disponibles PDF de Examen Modelo de Lengua, Examen Modelo de Matemática, Contenidos de Lengua y de Matemática y Tríptico con Cronograma e información a tener en cuenta.

Los exámenes suelen tomarse en las aulas de la Industrial y el Central Universitario y generan todos los años un fuerte revuelo, con familias completas yendo a apoyar a los que rinden, jornadas de expectativas, nervios, calor y alegría o frustración, que caracterizan ambos exámenes. Luego se dan a conocer los resultados preliminares y los mejores puntajes eligen en qué escuela quieren cursar, y así se van llenando las vacantes para el inicio 2026.