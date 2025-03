¿Chau degradé? Messi impone nuevo look y San Juan lo siente

El reinado del corte degradé podría estar llegando a su fin, y el "culpable" no es otro que Lionel Messi . El astro argentino decidió dejar crecer su pelo y, como siempre, todo lo que haga con su imagen genera impacto. En San Juan, donde el "fade" es casi una religión en las peluquerías, la pregunta es inevitable: ¿se viene una nueva tendencia?

Francisco Miranda , el reconocido estilista de los jugadores de San Martín , aseguró en una charla con Tiempo de San Juan que si bien el degradé no va a desaparecer de un día para el otro, sí empezará a perder protagonismo en 2025. "Yo creo que el degradé nunca va a pasar de moda, pero sí quizás va a cambiar la forma. Por ejemplo, el degradé alto creo que sí ya va a cambiar un poco. Pero todo depende del estilo de cada uno", explicó Miranda.

El "fade" fue la estrella de las peluquerías masculinas en la última década. Esto significó también una especie de explosión de barberías donde la máquina pasó a ser protagonista absoluta por encima de la tijera. Su transición gradual entre el cabello rapado y la parte superior más larga conquistó a futbolistas y clientes de a pie. Sin embargo, como toda tendencia, su dominio podría estar llegando a su fin. En 2025, los expertos predicen una transición hacia estilos más naturales y relajados.

"Lo que sí veo es que ahora se está usando mucho más la tijera. Antes era 80% máquina y 20% tijera, ahora ese porcentaje va a cambiar. Messi, por ejemplo, solo usa máquina para perfilar la patilla y limpiar las pelusas. Todo lo demás es tijera", agregó Miranda.

Las nuevas tendencias apuntan a cortes que realcen la textura natural del cabello, sean de fácil mantenimiento y permitan un look más casual y despeinado. Y aunque la patilla clásica tipo San Martín no parece volver, la combinación entre largo y degradado en algunas zonas podría ser la clave de esta transición.

messi.jpg

Claro que mucho de esto tiene que ver con Messi, porque cada vez que cambia su look, el mundo toma nota. Durante la última gira del Inter Miami, el 10 argentino sorprendió con un cabello más largo y desató una ola de reacciones en redes sociales. Algunos incluso bromearon con su parecido a figuras históricas: "Messi va a llegar al Mundial 2026 con el mismo look que Jesús", comentó un fanático ilusionado con la posibilidad de un nuevo título mundial para Argentina.

En las peluquerías sanjuaninas ya empezaron a aparecer clientes preguntando si pueden imitar el nuevo estilo de Leo. "Son varios los que ya me han mostrado fotos de Messi y me preguntan si su pelo les quedaría así", confó Miranda. Y es que, aunque la era del "fade" no termine de golpe, la transición hacia cortes más naturales podría estar en marcha.