Cambio de look Made in San Juan: la historia detrás del corte de Fer Palacio realizado por un albardonero

Fer Palacio l legó a la provincia este fin de semana para tocar en un evento privado. En medio de los rumores sobre si está o no en una relación con Graciela Alfano, esta vez fue noticia en San Juan por otro motivo: dejó su nuevo look en manos del barbero y peluquero albardero Braian Moreno . La historia detrás del corte de pelo que inició con un mensaje por Instagram.

Braian tiene 21 años, vive en el Barrio San Antonio, en Albardón y estudia Higiene y Seguridad. Pero no es lo único que hace, ya que es conocido en el ambiente futbolero de la provincia por ser el autor detrás de los looks de algunos de los jugadores de San Martín de San Juan.

image.png Braian junto a jugadores de San Martín

“El año pasado comencé a escribirle a los jugadores de San Martín y a los equipos que venían a jugar contra el verdinegro, ofreciendo mis servicios de barbero y peluquero. A Fer le escribí porque vi muchas noticias de que llegaba a San Juan y me pareció una linda oportunidad. Sinceramente le escribí por las dudas que me respondiera, pero para mí era algo imposible y la verdad que no me esperaba que me respondiera”, comentó el joven a Tiempo de San Juan.

image.png

No solo le respondieron desde el equipo del DJ el mensaje, sino que aceptaron la propuesta. Fue así como tomó sus utensilios de trabajos y llegó este sábado hasta el Hotel Del Bono, donde estaba hospedado “Ferpa”, como lo conocen en el ambiente. “Fer me hizo saber que lo que yo estaba haciendo con él en ese momento era algo atípico, ya que al llegar a todos los lugares que visita recibe muchas propuestas para trabajar en su imagen y estas no son aceptadas”, reconoció con emoción y orgullo el joven.

image.png

Así, con un simple mensaje y el animarse, Braian pasó de escuchar y ver los videos de Fer Palacios a estar con él, cambiando su estilo, el cual lució el DJ durante su presentación del sábado. Sobre el momento compartido, y el resultado de su trabajo, el joven sanjuanino comentó: “Le mostré el corte con el espejo y me dijo que estaba genial, que era lo que necesitaba para esa noche”. Obvio, el momento quedó capturado en varias fotografías que Braian se tomó con Fer Palacios.