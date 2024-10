Cambió el viaje de egresados por una guitarra y ahora le pone voz a la canción de la Fiesta del Sol: Emi, el pibe rockero que creció escuchando a Phil Collins

En su casa de Rivadavia siempre hubo música, ya sea para escuchar o de fondo a una charla. Sin querer, la melodía se le fue grabando y lo marcaron tanto a flor de piel que sin darse cuenta, terminó formando una banda años después. "De chiquito ya me gustaba mucho la música. Mis viejos (Alberto y Sandra) no son músicos, pero en mi casa siempre se escuchaba mucho. Mi viejo tenía los cassettes de Phil Collins, The Police, Genesis, Bon Jovi...", le contó Emiliano a Tiempo de San Juan .

"A los 16 años cayó la guitarra a casa. Es que a mi prima le regalaron una y me dieron ganas de tener la mía. A esa edad no sabía si realmente me iba a dedicar a eso o si realmente me iba a gustar. Igualmente, siempre supe que era por este lado".

Yo siempre supe que no quería ser un cabeza que solo tocaba por tocar con los amigos, yo quería llegar mucho más allá Yo siempre supe que no quería ser un cabeza que solo tocaba por tocar con los amigos, yo quería llegar mucho más allá

Con una guitarra y un poco de conocimiento, Emiliano no dejó pasar la coincidencia de los gustos musicales con sus amigos de secundaria. Era último año y Vía 66 llegó a sus vidas para cambiarlo todo: "Creamos la banda en 2010, estábamos saliendo del secundario en ese momento. No sabíamos tocar nada, cero, yo ni siquiera tenía guitarra eléctrica", recordó.

Eran apenas unos pibes, pero les alcanzaba con tener sueños. En ese tiempo con 16 años y más allá de la elección por un terciario o la Facultad, estaban muy seguros del camino que querían recorrer con la música.

"Tuve que rescindir el viaje de egresados. Me acuerdo que mi viejo me dijo que sólo podía tener una guitarra eléctrica y un amplificador si no iba al viaje y eso hice, decidí no ir. Fue la mejor decisión que tomé y es por eso que estoy hoy acá".

Antes de entrar de lleno a la música, Emiliano estuvo dos años en Obras Vóley. El club de Rodrigo Quiroga lo albergó dos temporadas, hasta que por una cuestión de elección, dejó de jugar.

Si bien arrancó en guitarra, con el tiempo se hizo dueño del micrófono, lugar que mucho no le gustaba pero que luego fue conquistando. "Al principio me costó bastante, nunca fui muy fan del color de mi voz. En mi casa siempre grababa mi viejo los recitales para después escucharlos y siempre fuimos muy críticos. Fui perfeccionando y hoy puedo decir que hoy encontré mi identidad vocal.

¿Cómo llegas a ser la voz oficial de la Fiesta Nacional del Sol?

"La oportunidad se presenta a través de Lucio Flores, que es el productor, guionista y todo lo que tiene que ver con la música de la fiesta. Él ya sabía la forma que tengo a la hora de trabajar, de hacer las cosas y quizás eso le gustó, y fue el puntapié inicial para llamarme".

Lo que siente por este momento especial no se lo saca nadie: "Es un poco surrealista por momentos todo esto. Con mi hermana (Eliana) hemos trabajado mucho para esto y para hacerlo cada día un poquito mejor. No se si trata de suerte, hay mucho trabajo detrás. Esto me hace sentir muy orgulloso, contento y privilegiado", cerró Emiliano, el pibe rockero que le pondrá voz junto a Paula Dupont a "Somos energía", el tema oficial de la Fiesta Nacional del Sol.

"Somos energía", el tema de la FNS:

'Somos Energía', que lleva el mismo nombre que la temática de este año y acompañará el espectáculo central de cada una de las tres noches.

En esta ocasión, son las voces de Emiliano Sánchez y Ana Paula Dupont las que se mezclan para dar vida a un tema que llega para quedarse en la historia de San Juan. El alma mater tras esta composición es Lucio Flores, un enorme artista con un largo vínculo con la FNS.

"Todos somos parte de un todo, una única energía universal que mueve el mundo y que, cuando está impulsada por el amor, tiene el poder de proyectar un futuro mejor", comentó Flores.