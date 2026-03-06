Buscan desesperadamente a Santiago en San Juan: iba a San Luis y no tomó el colectivo

San Juan está movilizada tras la desaparición de Santiago Ortega Ochoa, un adolescente de 15 años que fue visto por última vez en las primeras horas de este viernes.

Según relató su padre, el joven es alumno de la Escuela Industrial y reside en la zona centro de la Capital, específicamente frente al Colegio Santo Domingo. La situación generó una profunda preocupación en su entorno familiar debido a que, alrededor de las 5 de la mañana, Santiago dejó una preocupante nota dirigida a su hermano.

image

El contexto previo a su desaparición estuvo marcado por un conflicto escolar, ya que el adolescente había resultado desaprobado en algunos exámenes y, a raíz de ello, mantuvo una discusión con su madre. Ante este panorama, su padre, quien reside en la provincia de San Luis, le había comprado un pasaje de colectivo para que viajara a visitarlo y pasara unos días con él, pero se confirmó que el menor nunca llegó a abordar el micro.

Al momento de ausentarse de su hogar, Santiago vestía un pantalón corto de color negro y una remera con motivos en blanco y negro, tal y como muestra esta foto:

image

La denuncia ya fue hecha por la familia y la Policía se encuentra trabajando activamente para dar con su paradero tras haber sido notificada de la urgencia del caso. La familia difundió imágenes del adolescente y apela a la solidaridad de quienes puedan aportar datos sobre su ubicación actual.

Cualquier información que ayude a localizarlo puede ser comunicada de manera inmediata a los teléfonos de sus padres. Los números de contacto disponibles para brindar información son el 2645111598, perteneciente a la madre, o el 2664646141, correspondiente al padre del menor.

Es fundamental que cualquier persona que crea haberlo visto en la zona centro o en sus alrededores dé aviso a la familia o al 911 de manera inmediata para facilitar su pronto reencuentro con sus seres queridos que lo esperan y están muy preocupados.