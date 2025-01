Buscan al conejo Pepe en San Juan, su dueño de 2 años está desesperado

image.png

El periplo comenzó alrededor de las 20. Según contó Gisel a Tiempo de San Juan, Lukas estaba caminando por el espacio verde con su conejo. Pero en un descuido, lo dejó en un banco y salió corriendo para buscar a otros niños. Su madre, corrió tras él para cuidarlo.

“Cuando volvimos al banco, él me dijo ‘mamá, El Pepe’. Y ahí noté que no estaba. Lo empezamos a buscar, pensamos que se había caído, pero no apareció”, relató la mujer, con su hijo de fondo pidiendo el muñeco.

image.png

Ante la situación, ella escribió el posteo y lo publicó. Muchas personas se hicieron eco compartiéndolo e incluso hubo quienes se ofrecieron a tejerle uno nuevo. “Estoy tratando de dar con la chica a la que se lo compré para que haga otro igual. Pero no sé si él lo va a querer, porque no sé si lo va a reconocer como propio”, dijo la mamá con preocupación.

Después de contar que Lukas pasó una noche complicada sin tener a su compañero de sueño, pidió nuevamente ayuda. “Por favor, si alguien lo alzó o sabe dónde está que se comunique con nosotros, para mi hijo es importante”, solicitó e indicó que el número de teléfono al que pueden comunicarse es 264-5781409.