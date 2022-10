Bono de ANSES: en San Juan 4.000 sanjuaninos ya tienen el OK para cobrarlo

La postal que las oficinas de ANSES en San Juan presentaban el lunes por la mañana ya no es la misma. Las largas filas de sanjuaninos esperanzados en poder recibir el nuevo bono de ANSES , denominado Refuerzo Alimentario ahora son menos notorias, ya que por una serie de filtros que recién se dieron a conocer esta semana, muchos quedaron fuera de la contemplación de los 45.000 pesos que se pagará en dos veces.

En total, en cuatro días, fueron alrededor de 7.500 las personas que de manera presencial como online, por medio de la página web de ANSES , se inscribieron al Refuerzo . Debido a que no cumplían con los requisitos, varios de ellos quedaron afuera. Raúl Romero, titular de ANSES Rawson , comentó en dialogo con Estación Claridad que se concretó la inscripción de 4000 sanjuaninos y sanjuaninas . Ellos desde el 14 de noviembre comenzarán a cobrar el nuevo bono.

ansesjpeg.webp Así se veía el ingreso a ANSES Capital el lunes por la mañana.

“En principio teníamos una estimación de alcanzar alrededor de 15.000 sanjuaninos, pero era a prima fácil ya que, con cada solicitud se firmaba una declaración jurada que nos permitía el cruce de datos con el Registro de Propiedad y con movimientos bancarios, datos que para hacer esa estimación inicial no los teníamos. Fue una determinación de expectativas, pero los números finales se irán dando cuando cada ciudadano presente su solicitud”, puntualizó el funcionario.

Por otro lado, Romero señaló que la demanda ha bajado de manera considerable tanto miércoles como jueves, cuando se conocieron en detalles los filtros establecidos por Nación para poder ser beneficiario del bono. En ese sentido comentó que el lunes comenzaron algunas oficinas, como en Capital, por ejemplo, con una afluencia sobre las 8 de la mañana de 700 personas, mientras que en estos días el número de gente se ha reducido a la mitad en el mismo horario. Pese a ello, durante el transcurso de la mañana llega gente para registrar su inscripción.

anses.jpeg Desde primera hora de la mañana comenzaron a agruparse los sanjuaninos en la puerta de ANSES sobre Avenida Libertador

De todas las personas que buscaban cobrar el Refuerzo Alimentario, hubo una mayor predominancia de hombres por sobre las mujeres. El titular de ANSES Rawson señaló que esto se debe a que en la mayoría de los casos las mujeres que son madres cobran asignación familiar o AUH, dos beneficios incompatibles con el bono.

Con relación a las fechas, remarcó que el periodo de inscripción es hasta diciembre, pero se hará un primer corte el 11 de noviembre, ya que el primer pago se hará el 14 del mismo mes. Aquellas personas que se inscriban fuera de ese tiempo y cumplan con todos los requisitos recibirán la totalidad del bono en diciembre.

anses.jpeg La espera en la fila de ANSES Rawson

Para poder llegar a todos los sanjuaninos y sanjuaninas que no registran ingreso de ningún tipo, Romero señaló que están terminando de definir un cronograma de trabajo en conjunto con los municipios, para poder llegar a todas las localidades, sobre todo a aquellas donde no hay oficina de ANSES y la conectividad no permite la inscripción online. La información detallada esta en los próximos días, en cada dependencia municipal.

Un repaso por los requisitos para ser beneficiario del bueno bono de ANSES:

*No tener empleo formal

*No registrar ningún tipo de prestación por parte de ANSES

*No tener ninguna obra social, ya sea sindical o prepaga

*Tener entre 18 y 64 años de edad

Filtros socioeconómicos

*No tener bien automotor a nombre el solicitante (auto o moto) con una antigüedad menor a 10 años

*No ser titular de inmueble

*No registrar movimientos en cuentas bancarias o billeteras virtuales en los últimos 60 días

*No tener en los últimos seis meses constitución de plazos fijo, transferencia de los mismos o compraventa de bonos o letras negociables en la bolsa.

*No haber generado en los últimos seis meses compra venta e dólares

*No tener movimiento en tarjeta de crédito y débito en los últimos 60 días.