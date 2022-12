Bomberos Voluntarios de San Juan cruzaron a un funcionario nacional de Ambiente

En una entrevista televisiva, el vice ministro de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky , emitió expresiones vinculadas al trabajo que realizan los Bomberos Voluntarios en los incendios forestales y lo que dijo no cayó nada bien, por lo que este viernes por la mañana, los afectados se manifestaron con un 'sirenazo' en las inmediaciones de la Plaza 25 de Mayo.

El funcionario nacional diferenció el rol de los brigadistas con el de los bomberos voluntarios y sostuvo que se mantienen “bastantes firmes en pedirles a las provincias que empiecen a desactivar la idea de usar bomberos voluntarios para este tipo de incendios porque se combate de otra manera”. Es que para él, no estaría preparados para ello.

https://twitter.com/tiempodesanjuan/status/1608873102137757698 Bomberos Voluntarios de San Juan repudian los dichos del vice de Ambiente de la Nación, Sergio Federovisky pic.twitter.com/NmzN7jD9c8 — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 30, 2022

“Desde el terreno con herramientas, haciendo cortafuegos, tratando de llevar el fuego hacia determinada zona muerta, los medios aéreos sirven para enfriar la zona o permitir que el fuego no avance en determinada dirección”, así describió a la tarea de los bomberos de la Policía. No obstante, señaló que los bomberos voluntarios no tienen el entrenamiento necesario para ese tipo de incendios, ya que "están preferentemente preparados para apagar un incendio en un edificio o una casa”.

Fue por esas declaraciones que todos los bomberos voluntarios del país decidieron hacerse escuchar con las sirenas de sus autobombas y los del territorio local no fueron la excepción. "Cuestiona la honorabilidad, el profesionalismo y la vocación de nuestro servicio", indicaron los manifestantes.