Ayudar a aprender: psicopedagoga trabaja voluntariamente en la educación de alumnos de Caucete

La educación y la solidaridad son dos ámbitos muy importantes en la vida de Romina López, una psicopedagoga de 23 años que trabaja en un proyecto destinado a mejorar el aprendizaje de niños y adolescentes de Caucete , su departamento. Además de ser una actividad absolutamente satisfactoria para la profesional, que realiza con Cáritas de la sede de la Parroquia Cristo Rey, lo hace de forma voluntaria, más exactamente a cambio de un alimento no perecedero.

Luego la contactaron para el proyecto Emaús, que funciona en Villa Independencia. Además, comenzó a hacerse cargo del área de educación de la Parroquia Cristo Rey y a lleva más propuestas vinculadas a su labor.

Por estas acciones, la psicopedagoga destacó el apoyo de la gente de Cáritas Cristo Rey: “Me dieron un brazo enorme. Cada situación que se presentó, me brindaron respuestas y me supieron acompañar. Me ayudaron a armar el consultorio gracias a la gente de Caucete, que donó mucho material y continúa donando”.

La pandemia, principal dificultad para el aprendizaje

Sobre los niños y adolescentes que ayuda, señaló que hay chicos que fueron sus alumnos dentro del proyecto de clases de apoyo de Cáritas. “Trabajé con ellos y ya conocía a las familias”, dijo. Con respecto a los nuevos alumnos, expresó que se realizan entrevistas a las familias para conocer qué necesitan, las demandas pedagógicas y pasos burocráticos como saber si cuentan con obra social o credencial única de discapacidad.

“La mayoría de los chicos vinieron con muchas dificultades en el aprendizaje porque empezaron a alfabetizarse durante la pandemia. Por este motivo, este tema fue la primera intervención que se trabajó. Tenían problemas en la lectura, escritura y cálculos matemáticos”, contó. Además, manifestó que llegan casos de niños de 2 años con signos de alerta en el desarrollo.

El agradecimiento y las felicitaciones de la comunidad

“Me llegaron muchas felicitaciones a través de las redes sociales. No únicamente desde Caucete, también desde Chimbas y Las Casuarinas”, afirmó López. Para la profesional, fue fundamental recibir el amor por parte de la gente, familiares y amigos.

También es importante destacar que dichas labores las cumple en Caucete, departamento donde realizó toda su trayectoria escolar, desde el jardín de 4 años hasta el nivel secundario. “Es enormemente satisfactorio. Este proyecto tiene un impacto social positivo y quiero seguir con esto”, continuó.

Contacto

López realiza su consulta todos los viernes en la sede de Cáritas de Cristo Rey (Caucete). Para ello, hay que donar un alimento no perecedero en buen estado. Podés comunicarte al 2645505046.