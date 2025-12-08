Atención, "old school": vuelve una clásica fiesta para cerrar el 2025 en San Juan

San Juan despedirá el año con el regreso de Nasty, una de las fiestas más recordadas por los sanjuaninos "old school". La productora Seres Produciendo confirmó que el evento se realizará el 19 de diciembre en formato Open Air en 4 Summer, para cerrar el 2025.

La nueva edición de Nasty está pensada como una experiencia plenamente sanjuanina: contará con artistas locales, patrocinadores locales y un concepto que busca resaltar la diversidad cultural de la provincia. Desde la organización señalan que Nasty es “más que una fiesta”, y la describen como un punto de encuentro donde convergen generaciones, estilos musicales y distintas formas de vivir la noche.

El evento volverá con espíritu veraniego, aire libre y una energía renovada. “Es la manera perfecta de despedir el año en San Juan”, destacaron desde Seres Produciendo.

Las entradas ya están disponibles en Avantii.io y en las redes oficiales de @seresproduciendo.