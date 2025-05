Asumió el nuevo director del Hospital de Pocito

El Ministro de Salud agradeció a los equipos por estar día a día en el funcionamiento del hospital y por estar presentes en este importante acto. “Quiero pedirle al Dr. Guimaraes que escuche al personal y a la gente para poder seguir avanzando. Se ha logrado mucho pero faltan muchos objetivos por concretar, y este es un trabajo de 24 horas. Debemos mantener la empatía y la humanidad hacia el otro”.

“El Hospital Dr. Federico Cantoni es una institución con una influencia poblacional de más de 70.000 habitantes, con 11 centros de salud de atención primaria y 370 personas que trabajan aproximadamente en todo el departamento. El Dr. Guimaraes trabajó anteriormente en Iglesia y luego en el hospital de Albardón, conoce de primera mano las necesidades que tiene la población. Les pido que acompañen al nuevo director en este nuevo desafío”, finalizó.

Por otro lado, el Dr. Guimaraes agradeció a las autoridades, al equipo de salud y a su familia por todo el apoyo. “Asumo este compromiso con todas las responsabilidades que incluye, potenciando y haciendo eficiente todo lo valioso que se ha construido hasta el momento, recordando también el paso de todos los profesionales que me precedieron y que construyeron esta buena función del hospital”.

Y agregó: “Asimismo, no quiero dejar de valorar el esfuerzo diario de cada uno de los integrantes del equipo de salud. Yo me siento como tal, hace 5 días que dejé de trabajar en el internado de Albardón. Mi objetivo principal es básicamente potenciar ese camino que ya está construido por ustedes y trabajar en equipo. Creo y considero que el trabajo en equipo es fundamental por respeto, escucha y cooperación. Por eso, les pido por favor que me acompañen en este nuevo camino que ya está caminado por ustedes”.

Currículum

Néstor Arturo Guimaraes Olivieri egresó en el año 2005 de la Universidad de Córdoba con el título de médico. Continuó la Residencia en Medicina Interna en Sanatorio Parque de la misma provincia, en dónde continúa su actividad de médico de piso, de internados adultos y consultorios externos hasta enero de 2016, año que regresa a San Juan.

En la provincia ejerce funciones en el ámbito privado como también en el sector público. Desde 2016 ejerció actividades en centros sanitarios del departamento Iglesia.

Desde 2020 se desempeña en el Hospital Dr. José Giordano de Albardón en el sector de internación para adultos.

Actualmente cursa un Postgrado de Medicina del Deporte en el Colegio Médico de Buenos Aires. También ha realizado cursos en formación de Gestión Hospitalaria en la Universidad Nacional de Cuyo y en la Universidad Favaloro.