Astrónoma sanjuanina explica la "visita" del cometa verde a la Tierra: ¿Se verá en San Juan?

Tiempo de San Juan dialogó con la astrónoma sanjuanina Georgina Coldwel l: ¿Será posible verlo en la provincia? ¿A simple vista? ¿Hace cuánto no pasa?. Todas las dudas fueron desatadas por la experta.

Coldwell hizo saber que hasta el momento hay muchas dudas al respecto sobre cómo verlo. Pero lo más probable es que a simple vista no sea posible. Ya que hay distintos factores que dificultan el avistamiento. “Estará muy cerca del horizonte y en el atardecer ”, añadió. Es decir, la luz hará difícil verlo y para colmo, la presencia de la Luna llena.

Video compartido por el geólogo español Nahúm Méndez Chazarra, que está siguiendo al cometa en el hemisferio norte.

Anoche la meteorología no me fue muy favorable y apenas pude hacer unas tomas del cometa antes de guardar el telescopio por el riesgo de lluvia. Si os fijáis en este pequeño vídeo, se pueden ver pasar las nubes y, el "parpadeo", está también causado por las nubes altas.

Lo que recomendó la astrónoma es que se use binoculares o telescopios. Aseguró que habrá que mirar en dirección al planeta Marte. “Para los que no sepan diferenciar los planetas, pueden descargarse distintas apps que muestran en tiempo real los recorridos de los satélites naturales o no y planetas”, agregó. En base a esto, se recomienda utilizar “ Star walk 2”.

En San Juan, distintos astrónomos estiman que comenzará a verse recién el 8 de febrero pero que entre el 10 y 12 serán días claves para la observación.

La historia sobre el cometa tiene una larga historia. Es llamativo gracias a su arduo color verde, que en este cometa en particular, se debe a su composición molecular que contiene dicarbos y cyanogen, ambos componentes químicos que expuestos a la luz solar se ven verdes.

El astro tardó 50 mil años en completar una órbita completa alrededor del Sol pero fue descubierto, recién el año pasado. Lo más cercano a la Tierra que estará será a unos 41 millones de kilómetros. La luna está a 379 mil kilómetros de la tierra.