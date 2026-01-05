Arqueología histórica y Barreal de Pachimoco: los proyectos 2026 del Instituto y Museo Mariano Gambier

Su nombre completo es Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier y éste no es un dato menor, ya que dentro de la figura de instituto los profesionales investigan de forma permanente la historia de las culturas prehispánicas de la provincia; y a través del museo pueden mostrar a la gente sus hallazgos y contribuir al conocimiento de la población .

Situación crítica Sin agua desde antes de Navidad: crece el malestar vecinal en Campo Afuera

Diversión y aprendizaje Arrancan las Colonias de Verano gratuitas en San Juan: todos los detalles sobre cómo serán

Dependiente de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, el Instituto y Museo cumplió 60 años en 2025; desde 2023 está ubicado en el subsuelo del Complejo Cultural La Superiora, por calle Dr. Ortega y Conector Sur, departamento Rawson.

image Organización de las salas y sus expositores accesibles a todas las edades.

El museo está organizado en siete salas con objetos de las diferentes culturas que habitaron la provincia, hay unas mil piezas en exposición; pero también conserva nueve cuerpos momificados que no se exponen por una por disposición del Rectorado de la UNSJ, en respuesta a un pedido de una comunidad huarpe.

Entre esas momias se encuentra la famosa del Cerro El Toro, que se conserva en una vitrina refrigerada con estrictos controles diarios; ese cuerpo fue el puntapié inicial para la creación del museo en 1965.

También se resguardan y conservan tres cuerpos de la cultura Morrillos, cuatro de Ansilta, uno de Angualasto y uno de la cultura Calingasta.

La directora del Instituto y Museo, Claudia Mallea, contó que los principales visitantes son los alumnos de todos los niveles, aunque también se acercan locales y turistas, e investigadores del mundo.

El recorrido comienza con los petroglifos rescatados que su ubican en la entrada, se comentan sus características, iconografía, lo que se puede deducir y lo que no.

image Petroglifos, en la entrada del museo.

Se proyecta un video de la prehistoria de San Juan y se explica la maqueta que muestra el tránsito de ambas bandas de la cordillera, una constante en las culturas prehispánicas.

Mallea explicó que los petroglifos que tiene el museo fueron “rescates” de obras, “pero siempre se trata de que queden en su lugar de origen”.

Las salas 1 y 2 son destinadas a los cazadores – recolectores, con objetos de la cultura Fortuna y Morrillos.

La sala 4 incluye a tres culturas del periodo temprano medio: Punta del Barro, Aguada y Calingasta Temprano.

Mientras que en las salas 5 y 6 se exhiben objetos de tres grupos contemporáneos entre sí que vivieron en distintas zonas de la provincia y muy diferentes: la cultura Ullum -Zonda, la cultura Calingasta y la cultura Angualasto.

“Esta es la mejor evidencia para mostrar a la comunidad que no existió un solo poblamiento en San Juan sino que existieron varios poblamientos que habitaron al mismo tiempo”, dijo la directora.

La sala 3 es de la cultura Ansilta, con ellos se evidencia la llegada de la agricultura, la ganadería, tejidos, cerámica y primeros asentamientos.

image Maqueta de una vivienda.

La sala 4 incluye a tres culturas del periodo temprano medio: Punta del Barro, Aguada y Calingasta Temprano.

Mientras que en las salas 5 y 6 se exhiben objetos de tres grupos contemporáneos entre sí que vivieron en distintas zonas de la provincia y muy diferentes: la cultura Ullum -Zonda, la cultura Calingasta y la cultura Angualasto.

“Esta es la mejor evidencia para mostrar a la comunidad que no existió un solo poblamiento en San Juan sino que existieron varios poblamientos que habitaron al mismo tiempo”, dijo la directora.

image

Finalmente se puede visitar la sala Incaica y sala transitoria cuya temática actual es el Qhapaq Ñan, Camino del Inca, patrimonio de la humanidad.

“La respuesta de los niños es muy positiva y siempre es reflejo de su docente, que los prepara para que sepan que van a encontrar, van preparados para preguntar. Un gran desafío es acomodar el vocabulario para las distintas edades porque vienen niños de jardín también”, contó Mallea.

image

Para la directora, los cuerpos conservados son muy importantes, pero no hay un elemento preferido, “cada fragmento encontrado es valioso porque puede arrojar información única”.

Embed - Instituto de Investigaciones Arqueológicas y Museo Mariano Gambier

Los cuerpos momificados del museo se produjeron en forma natural, en ellos se pueden ver los rasgos físicos de ese pueblo y saber cómo eran. El cuerpo esquelético permite saber otras cosas como edad, sexo, dieta, patologías, todo a través de los huesos.

-¿Por qué no hay nada de la cultura huarpe en el museo?

-Porque los huarpes estaban asentados donde llegaron los españoles que levantaron sus ciudades en esos lugares más óptimos y justamente eran los lugares de ocupación huarpe. Los restos de esos asentamientos están debajo de nuestras ciudades.

Sabemos que los hombres huarpes fueron trasladados a Chile como mano de obra porque eran dóciles. Quedaron mujeres y niños que se fueron fusionando con otros grupos indígenas que los mismos españoles traían de otros lugares, llegaron desde Córdoba, incluso desde Paraguay, y se fueron mestizando también con los españoles.

image

El Museo Gambier nació en 1965 para el resguardo del cuerpo de la momia del cerro El Toro. Desde entonces ocupó distintos espacios: primero en la calle Caseros, luego en el Chalet Cantoni. Después pasó a La Laja hasta 2003, y luego a Ruta 40 pasando Calle 5. Desde 2023 se ubica en el Complejo La Superiora gracias a un convenio entre la Municipalidad de Rawson y la UNSJ.

Nuevos hallazgos y proyectos

Hace poco, el equipo de investigadores del Instituto acudió a un hallazgo en Pachón, se trata de una vasija entera que ahora está en resguardo en el museo. “No estuvo expuesta a hollín, es decir que no era para fuego sino para almacenaje”.

Los investigadores de otras provincias que llegan al museo se asombran cuando ven la excelente conservación de los tejidos locales encontrados, eso gracias al clima seco de San Juan.

Los proyectos 2026 del Instituto están focalizados en estudiar el Barreal de Pachimoco, en el departamento Jáchal. El equipo trabajó allí en el año 2023 con la directora de Patrimonio de la Provincia y se logró la declaración de Patrimonio Cultural.

“Este barreal es muy grande y fue saqueado por coleccionistas. Es necesario concientizar a la población, que son los cuidadores naturales de esto”, dijo Mallea.

Otra línea de acción es el estudio de la arqueología histórica como el Templo San José de Jáchal, la iglesia Santo Domingo en la Capital, y la mina Hualilán.

“Se trabaja sobre la historia de riego del Valle de Tulum, hay canales que fueron muy importantes y no los vemos porque están debajo nuestro, lo que evidencia la importancia del riego en San Juan”, señaló la directora.

image

Otro proyecto se ubica en la zona central oeste del valle de Iglesia, desde Las Flores hasta la cordillera donde hay espacios de poblamientos que eran cazadores – recolectores, hay petroglifos que indican un largo poblamiento.

“Para todos nuestros trabajos previamente se realizan los pedidos de autorización a la Provincia, que es la dueña del patrimonio, y en cada paso que damos se elevan informes. Gendarmería es nuestra mano derecha, ellos nos ayudan a conservar y están con nosotros cuando hacemos trabajos de excavación”, contó Mallea.

La directora destacó que las investigaciones de Mariano Gambier y de Teresa Michieli (exdirectora del Instituto) lograron estructurar el espacio sociocultural de la prehistoria de San Juan, pero siempre hay nuevas cosas para ver.

También centraron su interés en flujo con Chile y se pudo determinar que hubo un contacto permanente a través de la Cordillera de Los Andes de las culturas Morrillos y Ansilta, lo que se evidenció a través de materiales encontrados acá que provenían de Chile.

El Instituto cuenta con miles de elementos en archivo que son fuente de permanente investigación. Además, las exposiciones son rotativas lo que significa que .algunas cosas de archivo pasan a exposición y las de exposición pasan a resguardo.

image El archivo de objetos, lo que no se expone en el museo.

Las nuevas investigaciones siguen arrojando luz sobre los pueblos originarios.

Fuente: Destino San Juan