martes 6 de enero 2026

Por medio día

La Casa de Sarmiento, cerrada en plenas vacaciones por el regreso de sus eternas invasoras

Desde el Museo informaron que, por recomendación de los especialistas, el espacio estará cerrado este martes por la mañana.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Debieron cerrar por medio día la Casa de Sarmiento, por la detección de termitas y hormigas taladrillo.

Debieron cerrar por medio día la Casa de Sarmiento, por la detección de termitas y hormigas taladrillo.

La Casa de Sarmiento permanecerá cerrada al público durante el turno mañana de este martes 6 de enero, en plena temporada de vacaciones. El motivo: la detección de un nuevo foco de sus eternas enemigas: las termitas, a las que se sumó la presencia de hormigas taladrillo, en zonas del edificio histórico.

Según informaron desde el museo, el foco fue localizado en el ventanal norte de la Sala 9, lo que obligó a activar de inmediato el protocolo de control de plagas. Ante esta situación, se realizó la aplicación del producto Deltapiretrina, recomendado por especialistas para este tipo de intervenciones.

image

Por razones preventivas y siguiendo indicaciones técnicas, las autoridades dispusieron el cierre del espacio durante la mañana, con el objetivo de resguardar la salud del público. En particular, señalaron que el intenso olor del producto y sus componentes químicos podrían afectar a personas alérgicas.

El museo volverá a recibir visitantes en el turno vespertino, de 17 a 21 horas, con entrada libre y gratuita. Desde la institución agradecieron la comprensión del público y remarcaron que estas acciones forman parte de las tareas permanentes de mantenimiento y preservación del patrimonio histórico.

La Casa Natal de Sarmiento enfrenta desde hace años la lucha constante contra este tipo de plagas, consideradas una de las principales amenazas para la conservación de construcciones antiguas, especialmente durante los meses de altas temperaturas.

