Ana Oviedo, la sobreviviente de la otra tragedia de la Ruta 40 rompe el silencio

El día del accidente, Ana y Ariel volvían de dejarle una carta al presidente Alberto Fernández que había visitado la provincia. Su pedido era poder obtener la casa propia pero todo se vio truncado por la muerte de Ariel.

Ahora, Ana habló con Canal 13 de San Juan y contó cómo hace para sobrevivir luego de perder a su marido. Según relató, hace semitas para poder llegar a fin de mes porque la indemnización que le dieron por la muerte de Ariel fueron nada más que 300 mil pesos, algo que le alcanzó a duras penas para pagar deudas y alquiler.

"No tengo los medios para adquirir los elementos y mi cocina no puede más. Mi vecina me presta para hacer el pan y la gente del barrio me compra", reveló al canal sanjuanino.

"Sé que tengo que sanar y le pongo mucha voluntad. Me da mucha impotencia porque la gente no toma conciencia", dijo sobre el nuevo accidente en el que murieron tres personas más este jueves.