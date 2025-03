Ana, la mujer que revoluciona con su energía

Ana comparte que su acercamiento a las terapias holísticas fue, en esencia, una búsqueda personal. "Siempre fui muy curiosa, especialmente en lo espiritual. Comencé a hacer teatro y, a partir de ahí, surgieron terapias como el Tarot y la Biodescodificación que me ayudaron a encontrarme a mí misma", explica. Este viaje de autodescubrimiento la llevó a descubrir su verdadera pasión: el Reiki. "Me siento totalmente bendecida en ese campo. T ransmitir energía es una experiencia profunda que me conecta con la paz y el amor del universo", añade.

Sin título.jpg

A lo largo de su carrera, Ana ha enfrentado desafíos significativos. Uno de los más impactantes fue trabajar con personas con adicciones severas. "Me shockeó mucho recibir a consultantes adictos a la cocaína. También fue impresionante hacer Reiki a distancia, como en el caso de una consultante en Nueva York que sintió todo el proceso", relata. Estas experiencias no solo han sido desafiantes, sino que también han servido como un espejo de su propia vida, reflejando las luchas y aprendizajes que comparte con sus consultantes.

Una de las vivencias más emotivas para Ana fue cuando una de sus alumnas de Reiki le confesó que había tenido un sueño en el que sus guías espirituales la reconocían como su maestra. "No esperaba causar un impacto tan profundo. Mi objetivo es que las personas sientan paz y comprensión, pero esto fue un regalo inesperado", dice con una sonrisa.

Para aquellos que nunca han probado las terapias holísticas, Ana tiene un mensaje claro: "Si sientes curiosidad por el Tarot o cualquier otra terapia, es por algo. Anímate a explorar. Es un viaje de descubrimiento interno que puede ofrecerte respuestas valiosas". Ella cree firmemente que las terapias holísticas están ganando terreno en la sociedad actual, convirtiéndose en una opción cada vez más elegida por quienes buscan alternativas a la medicina convencional.

Sin embargo, para poder ayudar a los demás a sanar, a encontrar paz o calmar la ansiedad, es necesario cuidar de su propio bienestar. En ese sentido, Ana cuenta que se cuida "Invocando a San Miguel Arcángel y a San Benito, y utilizo símbolos de Reiki y piedras que me protegen. Es fundamental cuidar nuestras energías en este trabajo", concluye.

Descubriendo el poder de las Terapias Holísticas: el beneficio de cada una

Sin título.jpg

Ana Miret nos comparte su experiencia y conocimientos sobre diversas terapias holísticas, desde el tarot evolutivo hasta la meditación, revelando cómo cada una de estas prácticas puede ayudarnos a sanar y avanzar en nuestra vida. ¡Acompáñanos a explorar estas herramientas transformadoras!

Tarot

"El tarot que yo leo, se llama tarot evolutivo y tiene que ver con aquellos lugares donde uno tiene el bloqueo y cómo hace uno para salir de ese bloqueo. Yo no adivino nada, no predigo nada, no es predictivo, ni futurista, yo lo que puedo decirte es cómo está tu situación vibracional en la actualidad, en dónde están los bloqueos y qué hacer para seguir avanzando. El tarot es una herramienta realmente muy concreta, no miente, no va con vueltas, no es así una cuestión que es ambivalente, para nada, da mensajes muy claros y esto es muy gratificante para la persona que está acercándose a la terapia"

Reiki

El Reiki es energía universal amorosa, cuando digo esto, mucha gente no entiende específicamente qué es. El universo, por supuesto, tiene una vibración, en realidad todo tiene una vibración, y en este caso yo vendría haciendo un puente de conexión entre lo que es esta energía universal, amorosa, que está siempre disponible para todos nosotros, con el consultante. Es sanadora, sí, es sanadora y también es muy gratificante. A mí me genera muchísima paz transmitir Reiki a las personas. Sirve para absolutamente todo tipo de personas que estén pasando por momentos dolorosos, por momentos de estrés, angustia, ansiedad, depresión, alguna enfermedad oncológica. Para absolutamente todo sirve el Reiki, es muy sanadora, muy gratificante, y se puede hacer a distancia, y también los guías dan mensajes y se comunican a través de diferentes colores, de diferentes palabras, de lo mejor alguna necesidad que tenga la persona.

Los registros Akashicos

Básicamente es la biblioteca de tus almas. Esto es una terapia totalmente espiritual. En la terapia de registros, uno se convierte en un medium, porque es una comunicación y una conexión directa con tus guías. Entonces, tus guías te dicen, te comentan cuáles son las esferas que necesitas sanar, cuál es tu misión en el mundo, cuáles son los aprendizajes disponibles, qué relación y qué aprendizaje existe con alguna determinada persona. Entonces, también es una terapia muy, muy espiritual. De todas las que hago, es la más espiritual. Y es a la que le tengo muchísimo respeto, porque tiene un proceso, obviamente una metodología. Se hace a través de una meditación, de una conexión de corazón a corazón. Y tengo que estar absolutamente preparada, preparada en el sentido de que, por ejemplo, tengo que estar 48 horas comiendo sano, no tomando alcohol, no fumar, haciendo una vida sana y meditando, meditando antes de la sesión.

Psicogenealogía

Básicamente es armar el árbol genealógico y fijarse qué energía traen nuestros ancestros a nuestra realidad. Es importante en el sentido de que debemos tener en cuenta que nosotros venimos de un ancestral y a través de ese árbol genealógico uno va descubriendo qué patrones o qué vidas está repitiendo de alguno de sus ancestros, entonces es importante en la medida en que cada uno quiera realmente vivir su vida y no imitar a ningún ancestro. Se trabaja mucho el amor y la limpieza de karma, la limpieza de karma que es muy importante.

Meditación

La meditación es el nuevo remedio de la sociedad, es lo que te va a permitir conectar con vos y lo que va a facilitar que la realidad sea un poco más llevadera y bajar un poco los niveles del estrés, que sabemos que el estrés es la nueva enfermedad del siglo XXI, es recomendable para absolutamente todas las personas, pero más que nada obviamente para los que sufren de estrés o los que tienen una cuestión con un día a día bastante ajetreado, es lo que les va a permitir vivir el aquí y el ahora.