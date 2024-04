Ampliarán la isla SUBE en el Centro Cívico sanjuanino

La medida busca brindarle un mejor servicio a la comunidad y atender a los reclamos registrados.

En tanto, el secretario Molina expuso que “a raíz de diferentes noticias por parte de los medios nacionales se ha generado una gran confusión entre los usuarios del transporte público de pasajeros”.

“En la provincia de Buenos Aires, si no se registra la tarjeta el pasaje se abona más caro. Esta medida no aplica a la provincia de San Juan. Registrado o no registrada la SUBE, no existe ningún tipo de recargo” agregó el funcionario.

Sin embargo, las autoridades recomendaron el registro de la SUBE de acuerdo a la posibilidad de realizar un mejor uso de este servicio y la obtención de importantes beneficios.

Es importante tener en cuenta los siguientes puntos:

Registra tu SUBE

Todos los pasajeros mayores a 3 años deberán viajar con su propia sube, el registro quedará a cargo de los adultos responsables

Solicitar la Tarifa Social Federal en la tarjeta SUBE

Los usuarios que formen parte de alguno de los grupos beneficiarios, viajan con descuento.

¿A quién está dirigido?

• Jubilados y/o pensionados

• Personal del Trabajo Doméstico

• Veteranos de la Guerra de Malvinas

• Monotributistas Sociales

• Beneficiarios de:

Asignación Universal por Hijo

Asignación por Embarazo

Programa de Jóvenes con Más y Mejor trabajo

Seguro por desempleo

Seguro de Capacitación y Empleo

Programa Promover Igualdad de Oportunidades

Programa PROGRESAR

Programa “Potenciar Trabajo”

Pensiones No Contributivas

¿Dónde me dirijo?

• Acércate a un Centro de Atención con tu tarjeta SUBE y tu DNI para registrarla (centro cívico isla sube, planta baja, núcleo 3)

• Web oficial: www.argentina.gob.ar/sube

• Mi ANSES, Crea tu PIN SUBE en el apartado "Programas y beneficios" de para registrar tu tarjeta desde la web o la App SUBE

• A través de whatsapp:

• El primer paso es enviar un mensaje al +54 1166777823 en WhatsApp.

• El chatbot SUBI te responderá y debés elegir la opción 1 del menú de inicio.

• El paso siguiente es indicar si necesitás registrarte o si ya tenés usuario. Además, debés aclarar si percibís Tarifa Social o no.

• Desde ahí, el chatbot SUBI seguirá indicando el proceso a seguir en cada caso.

Si ingresaste a tu cuenta y figura que ya tenés el beneficio, acercate a cualquiera de nuestras Terminales Automáticas o ingresá a la app SUBE y apoyá la tarjeta para activar la Tarifa Social en el momento.

Beneficios de Registrar tu Tarjeta SUBE

Al registrar tu tarjeta SUBE, podrás acceder a los siguientes beneficios:

• Tarifa social: si eres beneficiario de la tarifa social, podrás obtener un descuento en el precio del pasaje.

• Carga remota: podrás cargar tu tarjeta SUBE desde tu computadora o celular.

• Consulta de saldo: podrás consultar el saldo de tu tarjeta SUBE desde la web o la app SUBE.

• Bloqueo de tarjeta: si pierdes tu tarjeta SUBE, podrás bloquearla para evitar su uso fraudulento.

¿Cuál es el costo del trámite?

Gratuito