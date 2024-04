Alquiler de bicicletas, la iniciativa para propios y ajenos que gana terreno en San Juan

Es habitual ver en los departamentos alejados al Gran San Juan prestadores turísticos que ofrecen distintas opciones para hacer recorridos y disfrutar de las maravillas de la provincia de otra manera. Desde cuatriciclos, vehículos con motor hasta caballos suelen ser las opciones más habituales, aunque desde hace un tiempo el alquiler de bicicletas ha ido tomando mayor auge, no solo en las zonas alejadas, sino también en la ciudad.

Cada emprendedor le busca la vuelta para que el negocio no solo sea rentable, sino para que sea atractivo para los sanjuaninos, evitando que esté solo apuntado a los turistas que lleguen a la provincia durante las temporadas de vacaciones, Semana Santa o algún fin de semana largo. Es por ello que, de acuerdo al lugar de origen, estudian las alternativas y estrategias para cautivar clientela.

Alquiler de bicicletas en San Juan

Ese es el caso de Cristian Piedrahita, la mente detrás de Tadem Tour, uno de los primeros espacios que se dedicó al “Cicloturismo”. Si bien nació ofreciendo otro tipo de prestación en 2017, con el paso de los años fue mutando y actualmente el alquiler de bicicletas se destina de manera exclusiva para paseos programados. De esta manera, Cristian “vende” el departamento que lo adoptó: Zonda.

“Tenemos paseos programados en bicicleta. Si bien tenemos movimiento según la temporada, a veces incluimos pasos nocturnos con observación del cielo; o en el día con observación de aves en el Parque Presidente Sarmiento. Hoy de los paseos que contamos, el turista busca mucho las bodegas con degustación de vinos”, detalló.

En el caso que un turista o visitante que deba quedarse más tiempo en San Juan necesite o guste de contar con una bicicleta en cualquier momento, la opción también está a la mano. Carlos Valdemar Soria coordina Outdoor Fun, y trabaja con la modalidad alquiler por 24 horas. Eso implica que quien alquile el rodado podrá tenerlo todo el día y hacer uso del mismo en el momento que lo desee.

“Surgió por pedido de los turistas. Era usual que manifestaran sus ganas de conocer los lugares en bici. Los pedidos fueron cada vez más insistentes y decidí arrancar. Comencé con una o dos bicicletas, se fueron agregando y hoy por hoy alquilo no solo a quienes buscan hospedaje, sino a terceros que toman contacto con el emprendimiento”, comentó Carlos.

Ambos coincidieron que se trata de una actividad en crecimiento. Incluso hay prestadores en distintos departamentos que han incluido esta alternativa entre sus opciones, o se han puesto en contacto con Carlos o Cristian para conocer quiénes son sus proveedores, cómo hacen con los seguros, entre otros aspectos importantes. “Un dato que puede servir es que hay gente que es común que ande en bicicleta 60 kilómetros en otra provincia, y acá se pueden hacer recorriendo muchos lugares porque no hay grandes distancias y no hay desniveles importantes”, acota Carlos.

Por otro lado, indicaron que, si bien el mayor flujo de clientela proviene de visitantes que llegan a San Juan, en su mayoría mujeres, cada vez hay más sanjuaninos que se animan a vivir la experiencia. Algunos se inclinan por paseos y recorridos, mientras que otros alquilan las bicicletas por varios días, debido a que recibieron la visita de alguien y resulta un buen plan recorrer la ciudad sobre dos ruedas, o por estar eventualmente en la provincia. Incluso desde Outdoor Fun recordaban el caso de un cordobés que se encontraba de paso en la provincia por varios días y alquiló la bicicleta por una semana prácticamente.

Son varias e interesantes las alternativas que ofrece recorrer San Juan en bicicleta. Por lo general el tránsito es más calmo que en grandes ciudades, como Capital Federal, Rosario o Córdoba capital. Los recorridos particulares o paseos programados se pueden hacer en cualquier momento, siempre consultando previamente, y ambos prestadores manejan tarifas amigables al bolsillo. “De nada me sirve tener tarifa diferenciada o subir el precio para el turista si lo que a mí me importa es que la gente use el servicio”, señaló Cristian.

El rebusque de los emprendedores y prestadores turísticos para tener una actividad sostenible en el tiempo y no solo en temporadas altas lleva a que surjan ideas que se sostienen en el tiempo y ayudan al sector a crecer. Ambos prestadores coincidieron en que apostar a las bicicletas no es una mala opción, e incluso todos los departamentos deberían tener al menos un proveedor de ese servicio, ya que aseguran que muchos de los visitantes que llegan buscan hacer alguna actividad física y recreativa y con las maravillas que ofrece la provincia, no es una mala opción salir a dar algunas vueltas en bicicleta.