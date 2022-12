Agosto: entre la locura por el álbum del Mundial y la fatalidad vial

El octavo mes del año estuvo marcado por la previa del Mundial Qatar 2022, donde la Selección Argentina llegaba como una de las favoritas. Fanáticos y no tanto se volcaron masivamente a kioscos para comprar el álbum del Mundial. La locura generada rompió los límites de la imaginación. Pero no todo fue alegría, ya que cerrando el mes un accidente vial se cobró la vida de una sanjuanina, que estaba embarazada.

Semanas antes de la llegada del Álbum del Mundial Qatar 2022 de Panini a la provincia, los canillitas no daban abasto con las consultas de sanjuaninos, de chicos y no tanto. Cuando finalmente llegaron, se volaron como pan caliente. Los afortunados que logaron adquirir uno no salían de su alegría.

La gran demanda duró varios días. Colas extensas en supermercados donde se vendían, listas de espera y gente ofreciendo pagar sumas impensadas para tener el álbum.

Al boom se sumó la locura por las figuritas. El mito más popular era que la “figurita difícil” era la del capital de la Scaloneta, Leo Messi. Las redes sociales ofrecían postales únicas. Una de ellas, la publicación de un sanjuanino que por Facebook ofrecía la figura de Messi y le ofrecieron un terreno.

La mayor felicidad sin duda la tuvieron aquellos que lograron en tiempo récord llenar el álbum. Mía copó la mirada de los sanjuaninos al ser la primera en la provincia en completar todas las selecciones. “Mi papá me iba a dar sólo las figuritas repetidas, porque primero lo iba a completar él. Pero al final pasó lo contrario, lo terminé antes yo. En mi curso nadie me cree", comentó a Tiempo de San Juan con inocencia la nena, quien tiene 10 años y estudia en una escuela céntrica.

Y cómo olvidar las figuritas sanjuaninas. Personajes icónicos como El Payito, Sarmiento, Toledano, Hugo Flores y hasta Filomena Noriega formaron parte de la colección random.

La tragedia vial que se cobró la vida de una embarazada y despertó acciones municipales

No quedaba nada para terminar el mes. Siniestros viales habían ocurrido varios, pero el que sucedió la mañana del martes 30 de agosto en el cruce de Avenida Libertador y Caseros fue más impactante, debido a sus características.

Una mujer, acompañada de su hija de 10 años, circulaba en un Fiat Siena por Libertador de este a oeste, cuando el cruce de Caseros fue impactada por un auto manejado por Suzzane Torres. Si bien el golpe no fue fuerte, ni siquiera impactante a nivel imagen, Yamila Gutiérrez de 27 años, embarazada de 8 meses, se descompensó luego de discutir con la otra conductora. El desenlace fue fatal. Yamila perdió la vida. Su bebé se pudo salvar, pero estuvo grave, mientras que su otra hija tuvo que ser trasladada al Hospital Rawson.

Luego del siniestro y del revuelo que despertó, desde la Municipalidad de la Capital informaron la decisión de colocar un semáforo en el cruce. “En los últimos 9 meses se registraron cerca de 4 accidentes de distinta índole. Este tramo tiene señalética, con un cartel de PARE en Caseros y otro de prohibido doblar a la izquierda en Libertador, pero vamos a poner un semáforo”, dijo en su momento el secretario de Gobierno de Capital, Horacio Lucero.

El mismo comenzó a funcionar en octubre. Lo increíble fue que cuando estaban haciendo los trabajos para instalar los aparatos, sucedió otro siniestro en la esquina, donde también estuvo involucrada una embarazada, pero afortunadamente no hubo que lamentar pérdidas humanas.

