miércoles 13 de agosto 2025

Finde largo

Agenda cultural: teatro, música, danza, ferias y humor

Desde este jueves 14 hasta el domingo 17 de agosto, diferentes opciones se combinan para que los sanjuaninos disfruten de las actividades en los espacios culturales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
agenda cultural

El Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte invita a vivir un fin de semana lleno de propuestas artísticas y recreativas en distintos espacios de la provincia.

El jueves 14 de agosto “Un Viaje de Películas” tendrá lugar en el Auditorio Juan Victoria . La entrada tiene un valor de $4000. Este concierto coral, instrumental y sinfónico invita al público a sumergirse en un recorrido inolvidable.

En el Teatro del Bicentenario, el prestigioso Ballet Estable del Teatro Colón, bajo la dirección de Julio Bocca, se presenta por primera vez en San Juan con su versión de Carmen. Un acontecimiento histórico en el marco de los 100 años de la compañía, que se podrá disfrutar el viernes 15 y sábado 16 de agosto a las 20:00, y el domingo 17:00 a las 19:00. Las entradas van desde $25.000 hasta $65.000.

El sábado 16 y domingo 17 de Agosto, en el Centro Cultural Conte Grand, se realiza Circo Xumex un homenaje a nuestra tierra, nuestra cultura y nuestra gente. Las entradas pueden adquirirse en https://avantti.io/events/circo-xumec/

La música emergente tendrá su lugar en el Chalet Cantoni Casa Cultural con Vibra Alterna, un festival de bandas locales que reunirá a nuevos talentos el sábado 16 de agosto de 18:00 a 22:30, con entrada libre y gratuita.

Ese mismo sábado, el Teatro Sarmiento abrirá sus puertas a las 20:00 para recibir Universo +30, un espectáculo de humor dirigido por Flor D’Agostino y protagonizado por @estapablo. Una propuesta que mezcla risas, reflexión y experiencias compartidas por quienes ya pasaron la barrera de los 30 años. Las entradas están disponibles en tuentrada.com con diferentes ubicaciones y precios.

En paralelo, los jardines del Auditorio Juan Victoria serán escenario de la Feria Raíces, que en esta segunda edición celebrará el Día del Niño con sorteos, actividades, patio de comidas y una variada propuesta de artesanos y emprendedores sanjuaninos. La cita será el sábado 16, de 16:30 a 21:30, con entrada libre y gratuita.

También, el 15 y 16 de agosto, en la Sala principal del Auditorio Juan Victoria se realizarán los conciertos de gala del Festival Internacional de Coros Infantiles y Juveniles “En el canto hay unidad”. El bono contribución es de $3000 y puede adquirirse en boletería del Auditorio.

El domingo 17 de agosto, la energía y el buen humor de Los Caligaris llegarán al Teatro Sarmiento a las 22:00 con su espectáculo Maquillaje y Canción, en una noche de música y diversión asegurada. Las entradas se pueden adquirir en tuentrada.com

Finalmente, el Auditorio Juan Victoria cerrará el fin de semana con un Concierto de Marchas Militares a las 21:00, con bono contribución de $4.000 a beneficio de CUVHONI, disponible en boletería.

San Juan ofrece un abanico cultural imperdible para disfrutar en familia o con amigos, reafirmando su compromiso con el arte y la música.

Temas
