Actores, influencers y deportistas: quiénes son los 10 sanjuaninos con más seguidores en Instagram

Nacido en noviembre de 1983, casado con Lucía Gómez Centurión y padre de "la Pipi" como él le dice, actualmente conduce "Ahora caigo" por la pantalla de El Trece. Es el sanjuanino más famoso y más querido por los argentinos.

En su lista de seguidores aparecen figuras nacionales e internacionales, entre ellos, tres campeones del mundo: Rodrigo de Paul, Lionel Messi y Marcos Acuña.

IGNACIO RODRÍGUEZ - PUESTO N°2

Para la generación sub 30, Ignacio no es un pibe del montón. Con 1.400.000 de seguidores en Instagram, 1.300.000 en Youtube y 7.000.000 en TikTok, el joven se ha convertido en toda una sensación de las redes sociales para su generación. No hay otro sanjuanino con ese nivel de popularidad en la plataforma de la camarita a excepción de Darío Barassi.

Nachanooo, el nombre que adoptó en las redes, recibe 2.000 mensajes a diario: le escriben de Perú, Paraguay, Ecuador, México, España e incluso Estados Unidos, entre otros países. Aunque desde los 8 años se dedica a crear contenido en las redes sociales (arrancó grabándose mientras jugaba videojuegos), recién en el último tiempo su vida dio un giro inesperado cuando empezó a sumar miles de seguidores y clic en los videos que iba posteando en las redes.

Todo surgió cuando decidió apostar a un contenido inédito en San Juan y, sobre todo, en Argentina: salir a la calle y hacer costosos regalos a desconocidos. Esa idea que surgió en su casa, entre las cuatro paredes de su habitación, se convirtió en un golpe de suerte.

NICOLÁS MAGALDI - PUESTO N°3

Nacido en San Juan el 19 de enero de 1987, supo abrirse camino en los medios de comunicación nacionales y de a poco fue llegando a cada vez más argentinos. Periodista, conductor y locutor. Comenzó a trabajar como periodista en el año 2009, en medios gráficos y emisoras radiales, y sin dudas muchos recuerdan sus años en C5N o sin ir más lejos, al frente de "Este es el show" por Canal 9, entre algunos de sus trabajos.

Actualmente en su cuenta de Instagram tiene 675 mil seguidores y más de 3.524 posteos.

CLAUDIO TAPIA - PUESTO N°4

Más conocido como "Chiqui", el presidente de la AFA es el cuarto sanjuanino con más seguidores en la red de la camarita. Y todo tiene una explicación: el dirigente nacido en Concepción fue una parte clave del logro obtenido el 18 de diciembre pasado por la Selección Argentina, cuando gritó campeón del mundo en Qatar.

Tapia creció en calle Falucho casi Sarmiento, de donde partió para ir probar suerte a Buenos Aires. En la gran provincia fue un delantero discreto en Barracas Central y en Dock Sud y también fue barrendero, hasta que la vida lo cruzó con María Isabel Paola Moyano, la hija del poderoso sindicalista de Camioneros, Hugo Moyano.

En el fútbol empezó su trabajo desde abajo con Barracas Central. Más tarde, el alumno dilecto de Julio Grondona llegó a la presidencia de AFA dando por tierra con dos años y medio de peleas interminables y de inestabilidad económica e institucional.

EMMANUEL MAS - PUESTO N°5

El lateral izquierdo es el deportista sanjuanino más popular en las rede sociales. Actualmente suma 219 mil seguidores, entre ellos muchos futbolistas: desde Paulo Díaz, defensor de River, a Marcos Acuña y Nahuel Molina, dos campeones del mundo.

El futbolista, quien debutó en Primera División en 2008 con San Martín de San Juan y pasó por Boca y San Lorenzo, entre otros, actualmente juega en Estudiantes. No se encuentra muy activo en las redes sociales: su última publicación fue en diciembre del 2022, cuando firmó contrato con el "Pincha". Tampoco sube historias.

CELESTE GONZÁLEZ - PUESTO N°6

Nacida en San Juan, supo saltar a la fama siendo una Conejita de Playboy. Modelo, cantante, se probó como actriz en "Educando a Nina", pero sin dudas su participación en radio Pop o como directora de la Escuelita de Sexo y coach sexual la hizo elevar aún más en popularidad. Madre de una nena, a diario brinda consejos para disfrutar de la intimidad y además vende artículos eróticos.

Su cuenta de Instagram posee casi 182 mil seguidores y sus publicaciones son, en su mayoría, de alto voltaje. Modelando, con poca ropa y muy sensual, luciendo los conjuntos que vende; o en la radio o publicando sus frases reflexivas de la vida diaria donde le llegó a contestar a "los religiosos que me escriben rompiendo las pelot*** con que mi trabajo es pecado", dijo en su momento.

CAROLINA ORO - PUESTO N°7

Carolina Oro, la pocitana que fue Virreina Nacional del Sol en el año 2017, se afianza como conductora e influencers. Actualmente tiene 141 mil seguidores en Instagram, donde se presenta como conductora de tevé, radio y eventos, y también modelo publicitaria y fan de los deportes extremos.

Sus publicaciones suman miles de corazones y comentarios.

HUGO FLORES - PUESTO N°8

Es el cantante de Omega, la banda cuartetera del momento. Lleva más de 12 años en la música, arrancando con "Los Fugitivos" en una humilde casita de la Villa del Carril, en Capital.

En su red social se muestra como hincha de River, de hecho, Matías Suárez, el delantero millonario, es uno de los famosos que lo sigue. También comparte fotos y videos de las giras permanentes que hace junto a la banda por todo el país.

BRUNO LIMA - PUESTO N°9

El voleibolista, surgido de la cantera de Obras, actualmente brilla en la Selección Argentina y la rompe en las redes sociales. Tiene 110 mil seguidores y las fotos que comparte explotan de likes.

Con 138 puntos, Bruno fue una de las principales figuras del equipo argentino que logró la presea de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio.

MATÍAS SÁNCHEZ - PUESTO N°10

Es el otro voleibolista que aparece en esta lista de sanjuaninos con más seguidores en la red de la camarita. También nacido en Obras, Sánchez suma miles de seguidores e interacciones.

Es figura de la Selección Argentina y también atesora la medalla conseguida en Tokio. En la red se muestra como imagen de la marca deportiva francesa Le Coq Sportif.