A 14 años de la tragedia Archerito, la muerte de Lucía Rubiño recuerda un caso bisagra para la Justicia sanjuanina

La menor de edad estaba en la vereda del barrio Profesionales de Rivadavia, compartiendo un momento con amigas cuando una Sandero se subió a la vereda y la aplastó contra la pared de la vivienda fue el pasado 15 de octubre. Lucía fue trasladada en la ambulancia al Hospital Guillermo Rawson donde intentaron salvarla pero el daño en su cuerpo era irremediable y falleció en cuestión de horas.

lucia.jpg La imagen con la que la ex Reina del Sol, Gabriela Puerta, expresó su dolor por la muerte de Lucía Rubiño en medio de la picada mortal.

El conductor ebrio que atropelló a Celeste era mayor de edad y fue condenado por homicidio culposo a 3 años y 7 meses de prisión de cumplimiento efectivo por el juez Eduardo Gil que lo mandó al Penal de Chimbas y lo inhabilitó para manejar por 7 años. Pero Cortez era mayor de edad y no así N.M, el adolescente que atropelló y mató a Lucía.

La principal hipótesis de los investigadores es que el menor que mató a Lucía estaba corriendo una picada tipo "gatillo" por el interior del barrio Profesionales. En ese contexto de negligencia e ilegalidad se habría producido la muerte de la chica. Como se trata de un menor de 18 años, la causa fue a parar a la Justicia de Menores y la jueza María Julia Camus le imputó un delito aún más grave de lo que se esperaba: homicidio simple con dolo eventual. Esto significa que la magistrada entendió que N.M no tenía la intención de matar pero, sí la conciencia de que esto podía suceder en el marco de una picada ilegal, es decir, no midió las consecuencias de sus actos.

Sobre qué podría ocurrir con el adolescente todavía no hay precisiones y, de momento, continúa ingresado en el Instituto Nazario Benavídez aunque, por ser menor de edad, probablemente su condena no termine en una pena de prisión efectiva como en el caso Archerito. Además, los dosajes de sangre a N.M dieron negativo, por lo que no habría estado ni borracho, ni drogado mientras manejaba, como sí ocurrió con Gustavo Cortez.

Una vez que llegue a juicio, N.M podría ser encontrado penalmente responsable por la muerte de Lucía e, inclusive, ser inhabilitado para manejar por años. Además, debería mantener su buena conducta y no cometer ningún otro delito si no quiere efectivamente terminar preso, pero eso aún está por verse.

En este contexto, igual que la familia Archerito que salió a la calle para pedir Justicia por Celeste, lo hicieron este viernes 20 de octubre los Rubiño Montilla. En una marcha silenciosa, caminaron desde Tribunales hasta la Legislatura para pedir una pena ejemplificadora contra N.M.

celeste archerito.JPG Sebastián Archerito nunca dejó de pedir Justicia por su hermana Celeste.

Hace 14 años fue Sebastián Archerito, el hermano de Celeste, quien se puso al frente las marchas, el que hablaba con la prensa y no descansó hasta no obtener Justicia. Este viernes, el encargado de dar la entrevista fue Simón Rubiño Montilla, de 20 años. El joven habló de Lucía, dijo que más que su hermana era su mejor amiga y que todos los planes a futuro que tenían se vieron truncados por la imprudencia de otro adolescente que no midió las consecuencias de sus actos. Igual que Sebastián habló por Celeste, esta vez es Simón el que habla por Lucía.