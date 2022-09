A 10 días de la intoxicación de 4 alumnas, cómo está la escuela Jorge Washington de Pocito

Dudas, preocupación y especulaciones. Así está la comunidad educativa de la escuela Jorge Washington de Pocito, donde el pasado martes 30 de agosto cuatro alumnas terminaron hospitalizadas por una intoxicación. Hasta el momento se desconoce que puede haber provocado la crisis que les diagnosticaron en el Hospital Rawson. Distintas fuentes informaron a Tiempo de San Juan que no es la primera vez que esto sucede.

Desde afuera de la institución, fuentes confiaron que una semana atrás una nena de primaria encontró una pastilla en uno de los baños. Por otro lado, la vicedirectora del colegio, Ana Escuela, aseguró que con sus colegas está al tanto de que asisten chicos que padecen problemas con las drogas pero que dentro de la institución no hay circulación de alguna sustancia.

tres.jpg

“Estamos llenos de dudas”, fue la frase de la vicedirectora. Luego agregó que cuando visitó el hospital había mucho hermetismo y que las familias de los adolescentes no aportaron datos. Desde el nosocomio capitalino hicieron saber que las niñas habían sufrido una crisis nerviosa. Que los análisis toxicológicos de drogas comunes (marihuana, cocaína) fueron negativos. “Esto es lo que me llama la atención”, añadió.

Si bien la autoridad hizo hincapié de que dentro de la escuela nunca han encontrado circulando algún tipo de estupefaciente, una semana antes de la intoxicación se vivió un hecho similar con otra adolescente. “La niña estaba acostada sobre el pupitre, una compañera la llamó y no se movía, parecía muerta”, contó Escuela.

dos.jpg

En base a lo sucedido, decidieron tomar cartas en el asunto. “Optamos por no dejar que los alumnos salgan al baño mientras están cursando. En el recreo solamente dejamos pasar de uno y controlando bien, ante la duda”, explicó. Además, agregó que se descartó que sea el agua o el yogurt que se les da lo que pudo haber causado la intoxicación. La última opción barajada fue un insecticida. "Tenemos una finca enfrente, pero lo mismo, no serían solo ellas cuatro”, añadió.

Otro dato que llama la atención es que las cuatro alumnas no son amigas, es decir, no comparten grupos en común fuera del colegio. Desde el episodio no están cursando, esperan que para después del periodo de recuperación trimestral vuelvan a las aulas de manera progresiva.

En base a las fuentes de afuera de la institución, insisten que se trata de alguna droga.