San Juan demandará a una famosa empresa internacional

Es que Siemens envió parte del equipo fallado y no completó la entrega de máquinas periféricas que son esenciales para hacer funcionar todo el sistema. Así, San Juan se está privando de ofrecer este importante servicio de salud a la gente sin obra social y como no consigue respuesta de la empresa por vía administrativa, se anunció que se está preparando una presentación judicial.

La adquisición de este tomógrafo PET/CT implicaba convertir a la provincia en el nuevo polo tecnológico de la región. Es que a través de la Fundación de Investigaciones de Medicina Nuclear, San Juan tiene la meta de ser una de las provincias pioneras en materia genética, con una inversión inédita en conocimientos y formación de recurso humano, brindando nuevas prácticas médicas en el CEMEC.

El primer paso para el funcionamiento de este centro de alta complejidad, era la adquisición de un tomógrafo PET/CT, que permite la detección precoz de enfermedades, sobre todo oncológicas, neurológicas y cardíacas. Se trata de tecnología que permite un diagnóstico más efectivo.

español.jpg En 2016, el Gobierno de San Juan adquirió el Hospital Español que era privado y había entrado en quiebra. Allí se instaló el CEMEC con tecnología PET/CT.

Salud Pública esperaba ya a esta altura del año contar con este sistema para los sanjuaninos y sanjuaninos, pero tanto esfuerzo quedó en la nada, por ahora, porque no se puede usar la aparatología, ya que faltan equipos anexos que deberían haber llegado hace 7 meses. Se trata de un equipo llamado fantoma, que se usa para calibración, y otro que es fundamental denominado activímetro. Encima, con lo ya enviado por Siemens, que llegó en febrero, hubo irregularidades como dos plaquetas defectuosas, que luego fueron repuestas.

Por la demora en el cumplimiento del contrato, la Provincia prevé aplicar la multa prevista en el contrato que es automática y se descuenta al pagar el equipo, que asciende hasta el momento a unos 230.000 dólares. Con Fiscalía de Estado prevén hacer una demanda por incumplimiento de contrato y oficialmente buscan conseguir una cautelar para acelerar la entrega de los equipos.

El director de Control de Gestión Administrativa del CEMEC, Jorge Serer, confirmó este jueves las acciones legales de San Juan contra Siemens. "Lamentablemente era grande la expectativa que tenía todo el equipo de Salud, entendíamos que estábamos trabajando con una empresa de alto nivel de cumplimiento, pero tenemos que llegar a esta instancia de ir a la Justicia a pedir un cumplimiento forzado", dijo en diálogo con Estación Claridad.

El funcionario contó que el jueves de la semana pasada se le envió un mail detallado sobre la situación a Angela Pinheiro, encargada para América Latina del equipo oncológico de Siemens. Y que la directiva respondió con sorpresa por el asunto. "Nos contestó el viernes que pedía disculpas y manifestó que elevaba el reclamo a su superior, que entendía que era una irregularidad", apuntó Serer.

Explicó que se busca la tutela judicial para poder usar de alguna manera los equipos y también para resguardar la garantía. Básicamente esperan que la empresa internacional responda. "Todo se adquirió en un solo ítem, es decir, tomógrafo mas equipo periférico. Como no se cumplió el contrato, la Provincia no pagó todavía. Y corre una multa por la falta del activímetro. Obtuvimos solo silencio dijeron que ellos no lo fabrican y lo adquieren de un tercero que no les cumplió", indicó Serer sobre las explicaciones que dio la empresa.

Tecnología clave para la salud

Las imágenes obtenidas a través del PET/CT pueden utilizarse en la planificación y seguimiento de tratamientos de radioterapia, mejorando la calidad de vida de las personas.

El PET/CT es una técnica de imágenes híbridas que combina la tomografía por emisión de positrones (PET) y la tomografía computada (CT), integrando la información anatómica de alta resolución espacial (brindada por la CT), con información metabólica funcional (brindada por la PET) .

Estas imágenes, a diferencia de la mayoría de las obtenidas en radiología, son imágenes funcionales y moleculares, es decir, muestran cómo están funcionando los órganos y tejidos explorados o revelan alteraciones de los mismos a un nivel molecular. Por lo general, las exploraciones de medicina nuclear no son invasivas y carecen de efectos adversos.