Día Mundial de la Pasta: cinco recetas para celebrar con sabor casero

Este 25 de octubre se celebra el Día Mundial de la Pasta , una fecha que rinde homenaje a uno de los platos más amados en la mesa argentina. Porque si hay algo que nos une los argentinos, además del mate, es un buen plato de fideos caseros, ñoquis o sorrentinos compartidos en familia.

Para festejarlo como se merece, te dejamos cinco recetas típicas argentinas que combinan tradición, sabor y esa impronta casera que tanto nos representa.

1. Fideos con tuco y albóndigas

1071204979d628140dfa8f6581db1483c70-2

Nada más argentino que el tuco que se cocina lento y perfuma toda la casa.

Ingredientes: fideos secos, carne picada, cebolla, ajo, tomate triturado, laurel, vino tinto, sal y pimienta.

Preparación: armá las albóndigas con la carne y condimentos, doralas, sumales el tomate y dejá que la salsa hierva despacio al menos una hora. Serví con los fideos y queso rallado.

2. Sorrentinos de jamón y queso

1gm5mvqgcfygjesl396w

Una pasta rellena que no falta en ninguna mesa festiva.

Ingredientes: masa para pasta, jamón cocido, mozzarella, ricota, huevo y nuez moscada.

Preparación: mezclá los ingredientes del relleno, armá los sorrentinos y cocinalos en agua hirviendo. Acompañalos con salsa blanca, tuco o una mezcla de ambas: la tradicional “mixta”.

3. Ñoquis

noquis-receta-ingredientes-y-preparacion_1_

Una tradición bien nuestra que se celebra todos los meses.

Ingredientes: papa, harina, huevo, sal y nuez moscada.

Preparación: hacé un puré con las papas hervidas, incorporá harina y huevo hasta formar una masa suave. Cortá los ñoquis y hervilos hasta que suban a la superficie. Serví con la salsa que más te guste y, por supuesto, poné el billete debajo del plato.

4. Tallarines con salsa fileto casera

Rectangle-1634-1

Sencillos, rápidos y con ese sabor de casa.

Ingredientes: tallarines, ajo, cebolla, tomate perita, azúcar, orégano y albahaca.

Preparación: rehogá la cebolla y el ajo, agregá el tomate y las hierbas. Dejá reducir y serví con los tallarines recién hechos y un buen queso rallado.

5. Ravioles de verdura con salsa criolla

ravioles-con-salsa-foto-principal

Una versión con toque argentino y liviano.

Ingredientes: masa para ravioles, acelga o espinaca, ricota, cebolla, morrón, aceite y vinagre.

Preparación: prepará el relleno con la verdura y la ricota. Cociná los ravioles y servilos con una salsa criolla tibia hecha con cebolla, morrón y un chorrito de aceite de oliva.

Un plato, mil historias

La pasta es parte de la identidad argentina gracias a la herencia italiana que marcó nuestra cocina. Pero con el paso del tiempo, los sabores locales le dieron un toque único: más salsa, más queso y, sobre todo, ese ritual familiar que la convierte en mucho más que una comida.

Este Día Mundial de la Pasta, honrá la tradición con un buen plato casero y la mesa llena de gente querida. Porque, en Argentina, la pasta no se come: se celebra.