lunes 20 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gastronomía

El paso a paso infaltable para que tu asado vegano sea una delicia

El asado vegano ya no es solo una alternativa. Es una experiencia llena de sabor y creatividad. Descubrí paso a paso los ingredientes, condimentos y técnicas que no pueden faltar para que tu parrillada sea deliciosa y sorprenda a todos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El asado no es solo un ritual argentino, también es un espacio de encuentro y disfrute. Y para quienes optan por una dieta vegana, esto no significa renunciar al sabor ni a la experiencia. Preparar un asado vegano delicioso requiere atención a los detalles: desde la elección de los ingredientes hasta la técnica de cocción.

Lee además
El truco oculto del asado: lo que pasa si frotás un diente de ajo en la parrilla antes de cocinar
Información útil

El truco oculto del asado: lo que pasa si frotás un diente de ajo en la parrilla antes de cocinar
la dieta cerebral: los 7 alimentos que ayudan a prevenir el deterioro cognitivo y la demencia
Tips

La dieta cerebral: los 7 alimentos que ayudan a prevenir el deterioro cognitivo y la demencia

1. La base: proteínas vegetales que se lucen en la parrilla

Los clásicos del asado pueden ser reemplazados por opciones veganas como hamburguesas de legumbres, tofu firme, seitán o vegetales de temporada. Estos ingredientes absorben los condimentos y el calor de la parrilla, logrando una textura jugosa y sabrosa.

2. El secreto está en el marinado

Un buen marinado es la clave para resaltar los sabores. Mezclas con aceite de oliva, ajo, hierbas frescas, pimentón y limón aportan aroma y profundidad. Es recomendable dejar reposar las proteínas vegetales al menos 30 minutos antes de cocinarlas para que absorban todos los matices.

3. Vegetales que no pueden faltar

Además de las proteínas, incluir pimientos, berenjenas, calabacines, champiñones y choclos transforma el asado en un verdadero festín de colores y texturas. Estos vegetales, al ser asados, desarrollan un sabor dulce y ahumado que encanta a todos.

4. Condimentos y acompañamientos

Un toque de sal gruesa, pimienta y chimichurri vegano es imprescindible. Las ensaladas frescas, panes artesanales y salsas caseras completan la experiencia y garantizan un plato equilibrado y nutritivo.

5. Técnicas de cocción que marcan la diferencia

La temperatura de la parrilla debe ser controlada: el calor medio permite que las proteínas vegetales se cocinen de manera uniforme sin quemarse. Dar vuelta los alimentos con cuidado y evitar la sobrecocción mantiene la jugosidad y potencia los sabores.

Temas
Seguí leyendo

Cómo condimentar el queso provoleta para que sea una exquisitez

¿Mito o estrategia capilar?: el calendario lunar revela cuál es el mejor día para cortarse el pelo

¿Por qué el brócoli es la verdura ideal para bajar de peso?

Fáciles y efectivas: tres recetas caseras para cuidar tu piel del sol

El secreto de la cebolla en la parrilla: el método más simple para dejarla reluciente

El secreto de la cebolla en la parrilla: el método más simple para dejarla reluciente

Las tres milanesas veganas que son una bomba y muy fáciles de preparar

Tartaletas de polenta, una receta sencilla, liviana y llena de sabor para sorprender en primavera

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
como condimentar el queso provoleta para que sea una exquisitez
Recetas fáciles

Cómo condimentar el queso provoleta para que sea una exquisitez

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno
Extraña tendencia

Por qué sonríen los delincuentes sanjuaninos cuando son detenidos: especialistas analizan el fenómeno

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos
Capital

Batalla campal en las afueras de una famosa zona de boliches de San Juan: los videos

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano
¿Estaba ebrio?

Quién es el hombre que causó pánico en Avenida Circunvalación por manejar en contramano

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita
Tribunales

Se complica la situación de Héctor Storniolo y los demás imputados en el fraude multimillonario: los acusan de asociación ilícita

Te Puede Interesar

Los precios de las heladeras en Chile son muy bajos, pero al decidir la compra hay que calcular el impuesto que cobran en la aduana para definir la conveniencia de traerlo a San Juan. 
Tiempo en Chile

De las heladeras a los celulares: qué productos siguen siendo más baratos en Chile que en San Juan

Por Elizabeth Pérez
El árbitro del polémico audio fue parado por la Liga Sanjuanina y también por el Consejo Federal
"Vamos a ir por la visita"

El árbitro del polémico audio fue parado por la Liga Sanjuanina y también por el Consejo Federal

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido
Incidentes

Tensión en Rawson por un enfrentamiento: afirmaron que hay, al menos, un herido de bala y un detenido

Vuelos, hotelería y comida: los beneficios para los turistas que visiten la Fiesta Nacional del Sol 2025
Oficial

Vuelos, hotelería y comida: los beneficios para los turistas que visiten la Fiesta Nacional del Sol 2025

Una jueza resolvió la discrepancia de posiciones entre Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal
Judiciales

Una jueza resolvió la discrepancia de posiciones entre Fiscalía de Estado y el Ministerio Público Fiscal