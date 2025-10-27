Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480

Tal y como algunos analistas habían aventurado, el resultado de las elecciones legislativas de este domingo impactó de lleno en la cotización del dólar . Evidencia de eso se puede percibir en los valores que se manejan este lunes, comparando con la cotización del viernes.

Para tener una idea, por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. La baja es más que significativa si tenemos en cuenta que el viernes 24 de octubre la cotización oficial cerró en $1.455 a la compra y $1.505 para la venta. La baja supera los $100, un dato no menor.

Por su parte el dólar blue en la city porteña también está cotizando a la baja, ubicándose en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta. En el caso de la provincia, conforme el sitio DolarSanJuan.com, la cotización se encuentra en $1.380 para la compra y $1.480 para la venta. Similar a lo que sucedió con el oficial, la baja de cotización promedia los $60.

image

En el caso del dólar MEP, la compra se ubica en $1.370,23 para la compra, y $1.371,04 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

Banco Nación - venta $1.320 / compra $1.370

Banco Supervielle - venta $1.330 / compra $1.370

Banco BBVA - venta $1.320 / compra $1.385

Banco Columbia - venta $1.330 / compra $1.370

Banco Santander - venta $1.470 / compra $1.520

Banco ICBC - venta $1.275 / compra $1.385

Banco Galicia - venta $1.465 / compra $1.515

Banco Macro - venta $1.450 / compra $1.525

Banco de San Juan - venta $1.300 / compra $1.400

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)