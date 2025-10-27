lunes 27 de octubre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercado cambiario

Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480

El resultado de las elecciones impactó de lleno en la cotización del dólar. Con la victoria de LLA, los mercados respiran y el valor de la divisa extranjera baja. Los detalles.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Tal y como algunos analistas habían aventurado, el resultado de las elecciones legislativas de este domingo impactó de lleno en la cotización del dólar. Evidencia de eso se puede percibir en los valores que se manejan este lunes, comparando con la cotización del viernes.

Lee además
Luis Caputo atendió a los medios tras emitir su voto en Palermo.
Voz oficial

Caputo aseguró que tras las elecciones el dólar se va a mantener dentro de la banda, pero no se animó a dar un precio
dolar en san juan: en la previa a las elecciones, se calma la cotizacion y el blue se comercializa a $1.540
Mercado cambiario

Dólar en San Juan: en la previa a las elecciones, se calma la cotización y el blue se comercializa a $1.540

Para tener una idea, por estas horas el dólar oficial se encuentra en $1.330 para la compra y $1.380 para la venta. La baja es más que significativa si tenemos en cuenta que el viernes 24 de octubre la cotización oficial cerró en $1.455 a la compra y $1.505 para la venta. La baja supera los $100, un dato no menor.

Por su parte el dólar blue en la city porteña también está cotizando a la baja, ubicándose en $1.380 para la compra y $1.400 para la venta. En el caso de la provincia, conforme el sitio DolarSanJuan.com, la cotización se encuentra en $1.380 para la compra y $1.480 para la venta. Similar a lo que sucedió con el oficial, la baja de cotización promedia los $60.

image

En el caso del dólar MEP, la compra se ubica en $1.370,23 para la compra, y $1.371,04 para la venta.

La cotización del dólar en los bancos

Tras la salida del cepo para personas físicas, las entidades bancarias de todo el país también cuentan con sus propias cotizaciones para el dólar, variando el valor según cada banco, tomando como referencia el dólar oficial.

Una por una, la cotización del dólar en cada en cada banco

  • Banco Nación - venta $1.320 / compra $1.370
  • Banco Supervielle - venta $1.330 / compra $1.370
  • Banco BBVA - venta $1.320 / compra $1.385
  • Banco Columbia - venta $1.330 / compra $1.370
  • Banco Santander - venta $1.470 / compra $1.520
  • Banco ICBC - venta $1.275 / compra $1.385
  • Banco Galicia - venta $1.465 / compra $1.515
  • Banco Macro - venta $1.450 / compra $1.525
  • Banco de San Juan - venta $1.300 / compra $1.400

(Cotizaciones del sitio dolarito.ar e infodolar.com)

Temas
Seguí leyendo

Por las elecciones y el efecto dólar, el comercio sanjuanino recibe productos sin precios

El dólar baja en San Juan: el blue descendió $30 y en los bancos también se vende más barato

El dólar en San Juan, por las nubes: con el oficial en alza, el blue llegó a los $1.600

El dólar sigue escalando y vuelve a superar los $ 1.500 a cinco días de las elecciones

Pese a las intervenciones de Estados Unidos, el dólar sigue subiendo: en San Juan cotiza el oficial al $1.465 y el paralelo supera los $1.500

El día después: cómo ven los referentes de los principales sectores económicos de San Juan el panorama post elecciones

Un gigante en ruta de Chile a San Juan: 100 toneladas, 7 camiones y custodia especial para el traslado de la máquina que cambiará la industria provincial

Milei prepara un mensaje a los mercados y analiza una reestructuración del Gabinete

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral
En vivo

San Juan votó: con los tres diputados nacionales electos, así fue el minuto a minuto del domingo electoral

Qué pasa con las clases en San Juan en medio del viento Sur.
Atención

Qué pasa con las clases en San Juan, en medio del alerta por viento Sur

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral
Elecciones

Casamiento multado y un kiosco clausurado, el saldo de los que incumplieron la veda electoral

La UNSJ definió suspender actividades.
Sin actividad

Atención: en la UNSJ suspendieron las clases por el viento para este lunes, ¿qué pasa con las demás escuelas?

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas
Elecciones 2025

Qué pasa si no fuiste a votar, los precios de las multas, cómo y dónde pagarlas

Te Puede Interesar

El sanjuanino Walberto Allende, de Unión por la Patria, conduce Minería y deja su banca en diciembre. La presidencia de esta Comisión es un espacio muy disputado por las provincias mineras en el país y Fabián Martín quiere posicionarse. En la foto, la también orreguista Nancy Picón que integra la Comisión.
El día después

Martín buscará presidir la Comisión de Minería en el Congreso y se prepara para ser "árbitro"

Por Redacción Tiempo de San Juan
Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480
Mercado cambiario

Dólar post elecciones: bajó la cotización del oficial y en San Juan el blue se vende a $1.480

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto
Insólito

El albardonero cultivador de marihuana, también era buscado por haberle disparado a un sujeto

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial
Imágenes y videos

Impactante incendio en un conocido restobar de Capital y en plena zona residencial

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones
¡Buena fortuna!

Cuatro sanjuaninos se llevaron premios millonarios en juegos de azar: uno de ellos ganó más de 17 millones