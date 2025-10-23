jueves 23 de octubre 2025

Ni se te ocurra tirar los cabitos de la frutilla: el truco viral para aprovechar al máximo esta fruta del verano

Una cocinera compartió una ingeniosa receta para transformar los cabitos de frutilla en una deliciosa bebida.

Por Giulia Lux
Mirá lo que podés hacer con el cabito de la frutilla.

Mirá lo que podés hacer con el cabito de la frutilla. 

Con la llegada del calor, las frutillas se convierten en protagonistas de la temporada. Pero lo que muchos no saben es que hasta los cabitos, esa parte que suele ir directo a la basura, pueden tener una segunda vida en la cocina.

A través de su cuenta de Instagram (@kulinaria.recetas), la cocinera Agus Liporace lanzó una recomendación que rápidamente se volvió viral: "Ni se te ocurra tirar los cabitos", advirtió en un video donde enseña a transformarlos en un jarabe casero, ideal para preparar bebidas veraniegas.

El procedimiento es simple y económico. Por cada taza de cabitos de frutilla, se agrega una taza de agua y media de azúcar. Luego se mezcla y se deja cocinar a fuego medio durante 40 a 50 minutos, hasta que tome consistencia de jarabe. Una vez listo, se deja entibiar, se guarda en una botellita y directo a la heladera.

El resultado es un jarabe con sabor a frutilla, perfecto para sumar a tus tragos del verano

Entre las ideas que propuso la cocinera para aprovecharlo, hay opciones para todos los gustos:

-Spritz frutal: en una copa con hielo, colocar vino blanco hasta la mitad, completar con soda y agregar un chorrito del jarabe. Un toque de naranja o limón lo convierte en una bebida fresca y festiva.

-Gin tonic con frutilla: una medida de gin —puede ser clásico o saborizado—, hielo, tónica y un chorrito del jarabe. Decorar con una rodaja de frutilla.

-Limonada frutal (sin alcohol): hielo, jugo de lima o limón, soda o agua, y un chorrito del jarabe. “La clásica limonada, pero con un toque dulce de frutilla”, describió la cocinera.

Así, un simple gesto de no tirar los cabitos puede convertirse en una forma deliciosa y sustentable de disfrutar el verano. Porque, como dice Liporace, "tiene gusto a vacaciones".

