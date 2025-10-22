miércoles 22 de octubre 2025

Recetas fáciles

El paso a paso de la exótica mermelada que es un manjar

Esta receta combina ingredientes poco comunes con una preparación sencilla. El resultado: una mermelada exótica, casera y deliciosa que conquista a quienes la prueban.

Por Redacción Tiempo de San Juan
mermeladas recetas fáciles manjar

Hacer mermeladas caseras volvió a ponerse de moda. Pero esta no es una receta más. Se trata de una mermelada exótica que sorprende por su sabor intenso, su color vibrante y su aroma inconfundible. Ideal para acompañar tostadas, postres o quesos, este manjar combina lo mejor de la cocina artesanal con un toque gourmet.

Ingredientes:

  • 2 tazas de fruta exótica (puede ser maracuyá, mango o higo)
  • 1 taza de azúcar
  • Jugo de medio limón
  • 1 cucharadita de jengibre rallado (opcional)
  • Agua, cantidad necesaria

Preparación paso a paso:

  • Preparar la fruta. Pelá, cortá y retirale las semillas si es necesario. Cuanto más madura esté, más sabor tendrá la mermelada.
  • Cocinar a fuego lento. Colocá la fruta en una olla con el azúcar y el jugo de limón. Cociná a fuego bajo hasta que empiece a soltar jugo.
  • Agregar el jengibre. Este ingrediente le da un toque picante y exótico, aunque podés omitirlo si preferís un sabor más suave.
  • Revolver y controlar la textura. Cociná durante 30 a 40 minutos, revolviendo cada tanto. La mezcla debe espesarse sin llegar a secarse.
  • Envasar. Colocá la mermelada caliente en frascos esterilizados, cerrá bien y dejá enfriar boca abajo para sellar al vacío.

El resultado es una mermelada de sabor exótico, con textura perfecta y un perfume irresistible. Una receta ideal para sorprender en el desayuno o regalar algo hecho con tus propias manos.

Tip extra: si querés darle un toque gourmet, podés agregar un poco de ron o ralladura de naranja en la cocción final.

