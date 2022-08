Zabaleta sobre planes sociales: "Nadie está obligado a poner plata a ninguna organización"

Este martes visita San Juan el ministro de Desarrollo Social de la Nación, Juan Horacio Zabaleta, con una amplia agenda centrada en el funcionamiento de los planes sociales. Una de las actividades que realizará esta tarde es la firma del convenio para la ejecución de Auditorías de Certificación del Programa Potenciar Trabajo. Al llegar, en una breve rueda de prensa, Zabaleta advirtió sobre los planes sociales que "seremos implacables" respecto de los que manejan estas ayudas de forma irregular y advirtió que "nadie está obligado a poner plata a ninguna organización, nadie está obligado a movilizarse ni a ir a un acto político si no es por cuenta propia".

El funcionario de Alberto Fernández destacó que "es imposible llevar adelante políticas públicas del Gobierno Nacional si no logramos la articulación y el trabajo conjunto como lo hacemos con la Provincia de San Juan. Las auditorías que vamos a comenzar con el Plan Potenciar Trabajo, que queremos lograr que se transformen en empleo registrado y que aquellos hombres y mujeres que son beneficiarios del Potenciar en el marco de la economía social puedan seguir fortaleciendo ese trabajo que ellos mismos se han propuesto". También remarcó que "vamos a conversar con las cámaras empresariales, con los sindicatos..."

Zabaleta precisó que "las auditorías que vamos a poner en marcha tienen que ver con que vayamos a territorio con universidades de todas las provincias. Vamos a ir a territorio con los estudiantes para certificar la tarea que realizan con el Potenciar, para garantizar que sigan con esa tarea, para saber cómo se encuentran y para seguir construyendo ese camino hacia el empleo. Y decirles a las cámaras empresariales, a las pequeñas y medianas empresas que está en marcha un decreto que tiene que ver con la reducción del 100% de las cargas patronales si se usa el Plan Potenciar durante un año como parte del salario, capacitación mediante".

También remarcó que la auditoría puede terminar con planes dados de baja. "En el marco de las auditorías vamos a ir a cada unidad de gestión, son 1000 en toda Argentina, a ver qué tareas desarrollan. En el caso que no desarrollen tareas, proponerles que trabajen en las unidades de gestión a partir de los oficios que tengan y de mejorar sus condiciones laborales. Si no trabajan, tienen que capacitarse en oficios o estamos trabajando en la terminalidad educativa. Si no cumplen con la tarea ni estudian, se les da de baja".

Se mostró optimista con que habrá apoyo del sector privado: "con los empresarios apostamos al crecimiento económico, estamos convencidos de que los van a incorporar (a los beneficiarios de planes sociales)". Recordó que la meta es hacer 10 mil auditorías por día en no menos de 20 operativos en los distintos distritos de la Argentina y en las provincias, comenzando con el conurbano bonaerense, Santa Fe y Tucumán, en una primera etapa. Además, anunció que "vamos a hacer un tablero de control para ir informando a la opinión pública cómo van funcionando esas auditorías".

El ministro junto a parte del gabinete del Ministerio de Desarrollo Social nacional llegó a San Juan con una nutrida agenda que comparte con Sergio Uñac y que se inició con una charla con los sectores productivos, la Unión Industrial, Cámaras como la minera, de la construcción, de comercio y sector rural, sindicatos, entre otros. Es para informar sobre el Programa Puente Empleo, una nueva herramienta que anunció Nación para convertir los planes sociales en empleo genuino, con acuerdo de los sectores empresarios que contratarán al personal y afrontarán parcialmente el pago de los salarios. El funcionario explicó qué beneficios tendrán las empresas que adhieran al sistema.

También participa en el Auditorio Camus del Centro Cívico de un acto donde se firman convenios como uno de equipamiento para merenderos y otros para la construcción de 9 playones deportivos en diferentes departamentos, además de la entrega de certificados a beneficiarios del Plan Potenciar Trabajo capacitados por un programa con la UOCRA.

Por la tarde, desde las 18, se prevé la firma del convenio para la ejecución de Auditorías de Certificación del Programa Potenciar Trabajo, en el Rectorado de la UNSJ. "El ministro Zabaleta ha manifestado que estudian o trabajan, a nosotros no nos ha llegado ninguna notificación, Nación tiene el control de los planes y la Provincia facilita la logística para el operativo. La Universidad aporta el recurso humano con estudiantes de diferentes carreras, pero la que aporta las pautas es la Nación", informaron desde el área local.