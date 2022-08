Con 1000 entrevistas diarias, San Juan organiza la auditoría de planes sociales

En estos operativos se buscará conocer el perfil de la persona, auditar en qué unidad de gestión se encuentra, si está cómodo, qué tipo de tareas desempeña, cuál es la contraprestación que realiza por el beneficio recibido, días y horarios de labores y a partir de ahí poder determinar si el beneficiario cumple con los requisitos para recibir el beneficio social que actualmente es de $22.770, o por el contrario, si no cumple con lo que establece el programa Potenciar Trabajo.

“Entiendo que el objetivo es echar luz sobre un tema que entendemos es prioritario, que toda la sociedad pide, que es el programa nacional al trabajo. No se pueden diseñar políticas publicas si no hay un diagnóstico de lo que le pasa. No podemos vincular a la gente que tiene un programa a una empresa si no sabemos sus capacidades. Por eso estas entrevistas serán fundamentales”, puntualizó el funcionario de Desarrollo Humano.

En San Juan hay alrededor de 20.000 planes sociales, distribuidos en diferentes unidades de gestión. Desarrollo Humano solo tiene bajo su órbita poco más de 4.000, teniendo en cuenta que en la última semana les llegó el listado con 535 titulares nuevos que solicitaron en su momento el cambio de unidad de gestión. En base a un informe realizado por este medio, la unidad que más planes sociales nuclea es el Movimiento Evita, con alrededor de 8.000 beneficiarios de Potenciar Trabajo.