Yuyito González, en su mejor momento: "Voy a conocer a mis suegros"

Moda y romance: en medio de la tormenta política, #Yuyito González solo piensa en su look para el #Congreso y para conocer a sus "suegros".

“Y además, me van a presentar a mis suegros. Voy a conocer a los papás”, dijo con entusiasmo “Yuyito”. “Así es que vamos a estar ahí. Muy emocionante por lo que significa en nuestra relación, además voy a estar con la mujer de José Luis Espert, la mujer de Guillermo Francos en un palco que nos preparó Karina, qué hermosa Kari. En familia y haciendo cosas lindas”.

Amalia se mostró preocupada por el tipo de vestuario que usará el próximo domingo para ir al Congreso a escuchar a su marido cuando anuncie el Presupuesto para el 2025 y se transmita por cadena nacional, motivo por el cual Susana Giménez tuvo que postergar su regreso a Telefe para la semana siguiente.

“Quiero ver el look y consultar porque hay looks que van y looks que no van. No sé bien cómo es todavía, estoy aprendiendo”, aseguró.