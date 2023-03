Yanina Latorre se quejó por el feriado del 24 de marzo, y una colega la destrozó

Luego en 2006, durante el gobierno de Néstor Kirchner, esta fecha fue declarada feriado inamovible, por su importancia en la historia argentina

En 2017 Mauricio Macri, con un decreto de necesidad y urgencia, dotó a la fecha de “movilidad”, confundiéndose así este día con el resto de los feriados. El rechazo del Partido Justicialista y de organizaciones de Derechos Humanos lo obligaron a rever la medida.

La polémica se instala ahora porque Yanina Latorre, nacida un 24 de marzo de 1969, cargó contra Cristina Kirchner por la fecha (quizá sin saber que fue declarado feriado durante la presidencia de Néstor Kirchner), ya que “no está bueno que te cambien la sinergia de tu cumpleaños a la mitad de tu vida”.

Contra el posteo de la esposa del ex 10 de Boca, Diego Latorre, saltó la periodista Nancy Pazos, trató de tilinga a la "angelita", panelista de LAM: “Lo peor es que cree que es graciosa. Patéticamente tilinga @yanilatorre #MemoriaEsDemocracia #Memoria #MemoriaHistórica”.

Aficionada a este tipo de diatribas en redes sociales, la chimenetera no se amilanó y contratacó. Pero lo hizo intentando morigerar el negacionismo que había quedado expuesto: “Resentida eterna, no me queje del motivo del feriado. TipiKa LAKRA KaKA que tergiversa para que me puteen. De que vivis? Quien te banca el nivel de vida? TU SUELDO? Jajajajajaja”.

Continuará…