viernes 24 de octubre 2025

Redes sociales

Wanda Nara tendrá un "rol clave" en las elecciones de este domingo

La conductora de Master Chef, Wanda Nara, se volvió tendencia al hacer un anuncio en sus redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A pocos días de que se celebren las elecciones legislativas el próximo domingo 26 de octubre, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara, tomó por sorpresa a sus 17.5 millones de seguidores al anunciar que ha sido designada presidenta de mesa en los comicios.

La noticia fue revelada por la empresaria a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una imagen de la notificación oficial que recibió de la Justicia Electoral. La publicación estuvo acompañada por una mezcla de humor y sorpresa.

El deber cívico de la conductora

En la historia compartida, Wanda mostró un documento de tamaño medio y letras negras donde se podía leer la breve pero significativa leyenda: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones". Aunque, por motivos de seguridad, la conductora cubrió todos sus datos personales en el documento, su apellido, Nara, sí era visible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1981814243138981925&partner=&hide_thread=false

A pesar de no ofrecer más detalles sobre su citación, Wanda dejó en claro que planea cumplir con el deber cívico. Acompañó la fotografía con el mensaje: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, junto a emojis que hacían referencia a urnas de votación, responsabilidad y sorpresa.

Estas elecciones legislativas de 2025 serán importantes, ya que mediante la Boleta Única Papel (BUP), se elegirán 127 diputados en todo el país, y 24 senadores en distritos específicos. Además, será la primera elección nacional en la que la Provincia de Buenos Aires utilizará este formato simplificado.

Temas
