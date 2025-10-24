Wanda Nara tendrá un "rol clave" en las elecciones de este domingo

A pocos días de que se celebren las elecciones legislativas el próximo domingo 26 de octubre, la conductora de MasterChef Celebrity (Telefe), Wanda Nara, tomó por sorpresa a sus 17.5 millones de seguidores al anunciar que ha sido designada presidenta de mesa en los comicios.

Video Previo a las elecciones, Orrego caminó por la Peatonal y saludó a los sanjuaninos

Cuestión de ex La sorprendente confesión de Maxi López sobre su relación con Wanda Nara: "Siempre nos..."

La noticia fue revelada por la empresaria a través de sus historias de Instagram, en donde compartió una imagen de la notificación oficial que recibió de la Justicia Electoral. La publicación estuvo acompañada por una mezcla de humor y sorpresa.

El deber cívico de la conductora

En la historia compartida, Wanda mostró un documento de tamaño medio y letras negras donde se podía leer la breve pero significativa leyenda: “Por la presente se designa a usted como presidente/a de mesa para estas elecciones". Aunque, por motivos de seguridad, la conductora cubrió todos sus datos personales en el documento, su apellido, Nara, sí era visible.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/porquetendencia/status/1981814243138981925&partner=&hide_thread=false "Wanda":

Porque Wanda Nara fue designada como presidente de mesa para las elecciones de este domingo pic.twitter.com/U1K0qk4CQq — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) October 24, 2025

A pesar de no ofrecer más detalles sobre su citación, Wanda dejó en claro que planea cumplir con el deber cívico. Acompañó la fotografía con el mensaje: “Este domingo, a cumplir con el deber cívico”, junto a emojis que hacían referencia a urnas de votación, responsabilidad y sorpresa.

Estas elecciones legislativas de 2025 serán importantes, ya que mediante la Boleta Única Papel (BUP), se elegirán 127 diputados en todo el país, y 24 senadores en distritos específicos. Además, será la primera elección nacional en la que la Provincia de Buenos Aires utilizará este formato simplificado.