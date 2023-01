¿Vuelve Juan Carlos Abarca a Albardón? La visión de su actual intendente

Era sabido que este 2023 iba a llegar movidito en el ámbito político. Con las elecciones a la vuelta de la esquina, las negociaciones, conversaciones y proposiciones no demoran. Algunos jefes comunales que están en condiciones han expresado sus intenciones de pelear por una gestión más, pero ese no es el caso de Jorge Palmero, de Albardón, quien señaló hace bastante que no jugaría por el mismo cargo . ¿Le deja el camino libre para el regreso de Juan Carlos Abarca a la comuna?

Consultado por Tiempo de San Juan el actual jefe comunal reconoció que, si bien no buscará la reelección, no dejará de lado el proyecto político que lo ubicó como candidato y luego como intendente de Albardón. “Vamos a seguir luchando con el equipo de gobierno que inició Juan Carlos (Abarca). Tenemos una visión estratégica y seguiremos luchando para que el departamento siga desarrollándose como lo ha hecho hasta ahora”, remarcó.

Sobre el rol del actual diputado provincial que supo estar al frente de la comuna acompañado por su esposa, Cristina López de Abarca durante más de 20 años, Palmero puntualizó que “Juan Carlos es la cabeza que ha impulsado el proyecto del departamento y seguiremos trabajando todos en conjunto y en equipo”. Al ser consultado sobre su percepción en torno a Abarca figurando en la cima de la lista, el actual intendente prefirió jugar con la prudencia al señalar que en la brevedad se darán a conocer los candidatos. “Esa es una decisión que no debo tomar yo”, remarcó.

Quien maneja cautela es Abarca, que, desde hace un tiempo, tras conocerse la decisión de Palmero, viene repitiendo que estará donde le sea más funcional al gobernador Sergio Uñac.

Si bien Abarca es una figura política que suena y mucho, Palmero no deja de lado la juventud. Para él, es momento de darle espacio a las nuevas generaciones. “Hay que seguir luchando para el futuro del departamento, la provincia y el país”, afirma. Sobre su futuro político, no hay nada dicho. Confirmado está que no volverá a jugar por el sillón departamental, pero asegura que seguirá formando parte del proyecto político de Abarca. “Estaré en donde sea necesario, no pasa por la voluntad personal, sino la oportunidad de trabajar”, sentenció.